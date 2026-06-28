Ragalna Summer 2026, svelato il cartellone estivo tra musica, cultura e intrattenimento

- Pubblicità -

Musica, teatro, cabaret e valorizzazione delle tradizioni locali: il Comune di Ragalna ha presentato ieri mattina, in conferenza stampa, il ricco programma di “Ragalna Summer 2026”. Il cartellone di eventi accompagnerà i cittadini e i visitatori durante i mesi di luglio e agosto, muovendosi in parallelo con il lavoro incessante dell’Amministrazione sulle priorità del paese, a partire dall’emergenza idrica e dalla massima attenzione sui cantieri in atto e in procinto di partire.

All’incontro con i giornalisti erano presenti il Sindaco di Ragalna, Antonino Caruso, l’Assessore allo Spettacolo e Turismo, Emanuele Motta, il Presidente del Consiglio Comunale, Luisa La Rosa, l’Assessore alla Cultura, Enzo Messina, l’Assessore alle Politiche Giovanili, Emilio Pappalardo, l’Assessore all’Agricoltura e all’Artigianato, Rita Vitaliti, il Consigliere Francesca Laudani e il noto presentatore televisivo Diego Caltabiano.

- Pubblicità -

Il calendario, pensato per intercettare tutte le fasce d’età, punta ad animare il territorio e a fare di Ragalna un punto di riferimento estivo per l’intera provincia di Catania. Quest’anno, inoltre, il programma assume una forte valenza sociale a seguito dei difficili mesi trascorsi dalla comunità a causa degli eventi sismici dello scorso 4 marzo.

Le dichiarazioni del Sindaco, Antonino Caruso

«Il terremoto dello scorso 4 marzo ha aperto un periodo di forti preoccupazioni per tutta la cittadina di Ragalna. È stato un momento difficile e ci sono conseguenze concrete che stiamo ancora oggi fronteggiando. Proprio in virtù di questa situazione, come Amministrazione abbiamo ritenuto fondamentale offrire ai nostri cittadini dei momenti di svago, di leggerezza e di sana aggregazione.

Questo calendario di appuntamenti, tuttavia, non distoglie minimamente l’attenzione dalle priorità strutturali di Ragalna. Siamo perfettamente consapevoli dei problemi su cui stiamo lavorando senza sosta: la gestione della rete idrica in primis e la manutenzione delle strade. In merito a questo, voglio anticipare alla cittadinanza che siamo in una fase cruciale e che presto verranno fornite risposte precise e dettagliate a tutta la comunità. L’impegno per risolvere le criticità del paese resta la nostra assoluta priorità».

La posizione della Giunta e del vicesindaco Emanuele Motta:

«Offrire un programma di eventi completo e di qualità è un atto di consapevolezza — ha affermato il vicesindaco Motta —. Crediamo infatti che, mentre lavoriamo alle priorità per il benessere dei cittadini, ci debba altresì essere un’offerta attrattiva verso Ragalna e le sue componenti turistiche e commerciali».

Sulla stessa linea d’onda gli altri rappresentanti della Giunta, che hanno voluto rimarcare il perfetto equilibrio tra l’offerta di intrattenimento di qualità e la prosecuzione dell’azione amministrativa sui tavoli tecnici.

La sorpresa in arrivo: un big nazionale nel cartellone. Proprio durante la conferenza stampa è stata sganciata la novità che impreziosirà ulteriormente la stagione estiva etnea. L’Amministrazione ha infatti annunciato che il calendario non si ferma qui e che sono in riserva grandi colpi di scena: a breve verrà ufficializzato l’inserimento in cartellone di un cantante di assoluto rilievo nazionale, un grande nome della musica italiana che renderà l’estate a Ragalna ancora più imperdibile.

Il cartellone, prenderà il via ufficiale il prossimo 4 luglio con la Sagra delle Ciliegie e del Gelato e si articolerà attraverso diverse piazze e spazi cittadini. Tra gli appuntamenti principali:

Intrattenimento e cabaret: gli spettacoli comici di Enrico Guarneri (1 agosto), Massimo Spata (11 luglio) e la serata dedicata a “Las Corridas” (17 luglio). Spazio anche al format “Sicilia in Festa” condotto da Diego Caltabiano, che porterà sul palco come guest star il sassofonista Alfio Russo, David Simone Vinci e altri eventi nell’evento di grande rilevanza artistica.

gli spettacoli comici di Enrico Guarneri (1 agosto), Massimo Spata (11 luglio) e la serata dedicata a “Las Corridas” (17 luglio). Spazio anche al format “Sicilia in Festa” condotto da Diego Caltabiano, che porterà sul palco come guest star il sassofonista Alfio Russo, David Simone Vinci e altri eventi nell’evento di grande rilevanza artistica. Musica e grandi tributi: i concerti dedicati a Claudio Baglioni (2 agosto) e a Zucchero con i Bluesugar (10 agosto), oltre alle serate dance con Kim Lukas (6 agosto) e i format dedicati agli anni ’80 e ’90.

i concerti dedicati a Claudio Baglioni (2 agosto) e a Zucchero con i Bluesugar (10 agosto), oltre alle serate dance con Kim Lukas (6 agosto) e i format dedicati agli anni ’80 e ’90. Cultura e territorio: la rassegna cinematografica Maazeni Film Festival (24-25 luglio), l’appuntamento con l’Etnaforum (dal 26 al 29 agosto) e le serate dedicate alla gastronomia locale come la Festa dei Motori e della Salsiccia (18 luglio).

Tutto questo e molto altro sarà l’edizione 2026 degli eventi estivi ragalnesi.