Acireale, concluso al Comune il Servizio Civile

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Si è conclusa ieri l’attività dei 58 giovani che hanno prestato la loro opera al Comune di Acireale per un anno, nell’ambito del Servizio Civile Universale. A ciascuno di loro sono stati consegnati riconoscimenti da parte del sindaco, Roberto Barbagallo, per l’occasione affiancato dal suo vice, Valentina Pulvirenti. Presenti anche il dirigente dell’Area Amministrativa, Antonino Molino, ed il capo-settore Affari istituzionali, Camilla Castorina, che ha coordinato l’intero progetto; tra il pubblico anche gli assessori Laura Toscano e Gracy Urso ed i consiglieri comunali Teresa Pizzo e Simona Postiglione. Il primo cittadino, assieme a tutti i presenti al tavolo, ha sottolineato la valenza del lavoro svolto dai giovani protagonisti di un impegno destinato a lasciare il segno, per la professionalità e la cura usate. Non sono mancati momenti di emozione nella consapevolezza di avere reso un servizio davvero utile per la collettività.