CineMigrare e Sicily International Short League: a luglio a Pedara torna il cinema sotto le stelle

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CATANIA – Nuovo appuntamento con il cinema d’estate, tutto pronto per la Sicily International Short League, che insieme allaRassegna internazionale di Cinema senza Frontiere, CineMigrare, si svolgerà nel mese di luglio nelle seguenti serata 7, 14 e 21, dalle ore 21:00 nella splendida cornice del comune di Pedara.

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Sicily International Short League e CineMigrare sono prodotti dall’Associazione Culturale NO_NAME, con il patrocinio delComune di Pedara e della Regione Siciliana, Assessorato Sport Turismo e Spettacolo, in collaborazione con le Associazioni Culturali Penelope e Pennagramma.

Cirino Cristaldi, direttore artistico della manifestazione, ha ribadito che i due eventi congiunti hanno lo scopo di sensibilizzare il pubblico su tematiche che ci coinvolgono come cittadini del mondo, avvalendoci del linguaggio cinematografico, comprensibile a tutti, in particolare ai più piccoli che sono il nostro futuro.

Anche in questa edizione, come nelle precedenti, sono pervenuteopere da tutte le parti del mondo che sono state accuratamente selezionate dall’attenta direzione artistica che ha visionato e sceltotutti i cortometraggi che saranno proposti al pubblico nelle serate del festival, i due concorsi si svolgeranno, come di consueto, in forma congiunta.

Il concorso internazionale di cortometraggi, Sicily International Short League e la Rassegna Internazionale di Cinema senza Frontiere – CineMigrare, porteranno avanti come sempre la propria missione di avvicinare il pubblico a tematiche più rilevanti, tra cui spiccano l’integrazione culturale e l’immigrazione. Saranno sempre gli spettatori i protagonisti delle tre serate, che decreteranno dapprima i corti vincitori delle due eliminatorie ed infine il vincitore del concorso internazionale. Previste tante altre premiazioni, menzioni speciali e ospiti d’onore come Lucia Sardo e Cosimo Coltraro.

Di seguito riportiamo tutti i semifinalisti della Sicily International Short League e i finalisti di CineMigrare.

Pedara, 7 luglio.

Semifinalisti Sicily International Short League:

• Figura – Italia, regia di Eduardo Summonti

• Two ships – Portogallo, regia di Mckinley Benson

• La mia isola – Italia, regia di Alessandro Circià

• Oltre la collina – Italia, regia di Andrea Maddalena Bernardi

• Un cane miagola, un gatto abbaia – Italia, regia di Alessandro Prato

• Crossroad – Italia, regia di Luca Arcidiacono

Finalisti CineMigrare:

• Prejuicios – Spagna, regia di Javi Prada

• Ruggine – Italia, regia di Filippo Tamburini

Pedara, 14 luglio.

Semifinalisti Sicily Intenational Short League:

• Cane di mannara – Italia, regia di Baldassare Caradonna

• L’incantesimo del buio – Italia, regia di Salvatore Bongiorno

• The piano – Usa, regia di Avery Kroll

• Inquilinos – Spagna, regia di Adrian Ordonez

• Sofiane – Francia, regia di Fabien Ara

• Tiempo al tiempo – Spagna, regia di Andres Lopez

Finalisti CineMigrare:

• Every day in Gaza – Italia, regia di Omar Rammal

• Colombia – Italia, regia di Alessandro Rajola