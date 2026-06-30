Confcooperative Federsolidarietà Sicilia: “Nuove iniziative sì, ma priorità a contrattazione e adeguamento rette”

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Il presidente Salvo Litrico traccia un quadro degli obiettivi della federazione regionale unendo gli input partiti dall’assemblea nazionale alle vicende irrisolte nell’isola.



Da una parte lo stimolo chiaramente emerso dall’assemblea nazionale a sviluppare nuove iniziative con nuove energie nella cooperazione sociale, dall’altra la necessitàpuntare in maniera importante sulla rappresentanza e sulla contrattazione.



Confcooperative Federsolidarietà Sicilia cala nel contesto regionale una serie di spunti partiti dall’assemblea di Roma e ha ben chiara l’esigenza di lavorare nell’isola ad un innalzamento della qualità dei servizi ma anche ad un’intensa attività sindacale.



Il presidente della federazione siciliana, Salvo Litrico ricorda alcuni tra gli obiettivi principali e fa il punto sulla situazione attuale nell’isola. “Rivendichiamo il diritto al giusto trattamento- spiega Litrico – sia economico e sia amministrativo della cooperazione sociale. Dall’assemblea di Roma sono partiti richiami alla natura stessa della cooperazione sociale e proprio in questa direzione ci siamo mossi sul territorio anche negli ultimi quattro anni. Dobbiamo, però-aggiunge Litrico – anche tradurre tutto questo in atti concreti di natura sindacale. La Regione, infatti, nonostante alcune aperture mostrate, non sta mostrando nulla ancora di concreto.



Andremo quindi avanti se necessario anche con azioni legali, al fianco delle nostre cooperative, in modo tale che siano i tribunali a dirci se abbiamo diritto all’adeguamento delle rette e, nel caso in cui non dovessimo averlo, a spiegarci perché. Chiediamo un dialogo più trasparente”.