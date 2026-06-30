Linguaglossa capitale della bici: firmato il protocollo per l’Etna Bike Day – Vulcano in Rosa

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LINGUAGLOSSA (CT) – Dopo la firma del Protocollo d’Intesa tra la Città Metropolitana di Catania e Rete Rosa Sicilia del 15 maggio, il progetto per il ciclismo femminile arriva anche a Linguaglossa.

Il Comune ha sottoscritto un ulteriore protocollo d’intesa per avviare un percorso di collaborazione che avrà il suo inizio ufficiale domenica 2 agosto con la gara cicloturistica “Etna Bike Day – Vulcano in Rosa” sostenuta dal Monsieur 4000 alla sua 19ª edizione e da ASD SiciliaInBici.

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“Etna Bike Day – Vulcano in Rosa” nasce con Rete Rosa Sicilia – Punto Zero, prima rete regionale di coordinamento per il ciclismo femminile in Sicilia. L’obiettivo è promuovere lo sport al femminile, le pari opportunità e la mobilità sostenibile sulle strade dell’Etna.

Il Monsieur 4000 organizzerà la partenza in gruppo scortato da Santa Venerina alle ore 7:00 con tappa e ristoro a Linguaglossa in Piazza dei Vespri.

Da qui partirà il cuore dell’evento: la strada Mareneve, da Quota Mille a Pineta Ragabo.

“La firma di questo protocollo con il Comune di Linguaglossa, dopo quello della Città Metropolitana, è il primo passo concreto di un percorso nuovo”, dichiara il Sindaco Luca Stagnitta. “Iniziamo il 2 agosto con questa gara ciclistica, ma l’obiettivo è più ampio: mettere Linguaglossa al centro di una rete che promuove il ciclismo femminile, lo sport come benessere e un’Etna senza traffico, più sostenibile e accessibile”.