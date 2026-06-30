THE KOLORS in concerto a Maletto (CT) il 23 Agosto in P.zza XXIV Maggio per la nuova edizione dell’Estate Malettese

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I The Kolors tornano alla dimensione live con “THE KOLORS LIVE 2026”, il tour estivo – prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Colorsound – che aggiunge nuove date in calendario e farà tappa con diversi appuntamenti anche in Sicilia.

Tra i nuovi live annunciati, la band si esibirà in concerto a Maletto (CT) domenica 23 agostosul palco in Piazza XXIV Maggio.

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Lo spettacolo, a ingresso gratuito, rientra nel calendario dell’Estate Malettese 2026, ilprogramma di eventi estivi organizzato dal Comune di Maletto e sarà realizzato in collaborazione con Puntoeacapo Srl e BM Produzioni musicali.

Il tour estivo dei The Kolors, che toccherà tante città in tutta Italia, è stato anticipato dall’ultimo singolo della band “ROLLING STONES” uscito lo scorso 27 marzo per Atlantic Records/Warner Music Italy. Un nuovo successo che sta conquistando le classifiche dei brani più ascoltati in radio dopo essersi posizionato come 2° più alta nuova entrata nella settimana di debutto e aver conquistato per la seconda volta il primo posto della classifica EarOne Airplay.

“ROLLING STONES” è un tuffo nel reggae più fresco e contagioso. Al suo interno si uniscono l’attitudine funk-pop della band al groove tropicale, questo è, per il loro sound, l’inizio di una nuova evoluzione. Il brano vanta due firme d’eccellenza, Calcutta e Davide Petrella, un sodalizio artistico che fonde l’immaginario indie più ricercato con una struttura pop impeccabile. Il risultato è un singolo che corre via veloce, pronto a diventare la colonna sonora dell’estate italiana.

Per maggiori info sul tour THE KOLORS LIVE 2026visita www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it