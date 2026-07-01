Limone di Siracusa IGP: oltre 260 milioni di contatti per il progetto europeo Lemon

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Siracusa, 1° luglio 2026 – LemOn, la campagna triennale cofinanziata dall’Unione europea e dal Consorzio di promozione e tutela del Limone di Siracusa IGP, entra nell’ultimo anno di attività con risultati che superano in anticipo gli obiettivi previsti per l’intero triennio: 210 milioni i contatti da raggiungere entro marzo 2027. Dall’avvio dell’iniziativa, il progetto ha già intercettato oltre 260 milioni di utenti, coinvolgendo solo nel corso della seconda annualità 175 milioni di persone. Si tratta di un risultato record, nettamente superiore a quanto registrato nel primo anno.

Dal 2024 al 2027, il progetto promuove il Limone di Siracusa IGP e il suo sistema produttivo in Italia, Polonia e Romania, valorizzandone la qualità, l’origine certificata e il profondo legame con il territorio.

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Tra le attività realizzate in questa seconda annualità di successo, la partecipazione ai principali appuntamenti fieristici nazionali e internazionali, nuove tappe del LemOn tour e campagne televisive e outdoor ad alto impatto. Dal 4 al 6 febbraio, il Limone di Siracusa IGP è stato protagonista di Fruit Logistica a Berlino, la principale fiera mondiale del settore ortofrutticolo, con uno stand dedicato e workshop formativi. 18 mila gli operatori del comparto raggiunti. Grande successo anche per le quattro tappe del LemOn Tour, che hanno coinvolto complessivamente più di 200 mila persone grazie alla presenza strategica a eventi di rilievo come Macfrut, Artigiano in Fiera e le Giornate FAI.

Significativa la visibilità ottenuta con l’advertising TV: nel corso del secondo anno sono state realizzate iniziative TV e streaming in tutti e tre i Paesi target. In Italia, la campagna trasmessa sui canali Rai ha generato un numero record di oltre 100 milioni di contatti. In Polonia e Romania, una campagna di addressable TV sulle principali piattaforme di streaming locali ha fatto conoscere il sapore della Sicilia e del Mediterraneo a quasi 3 milioni di utenti.

Tra le attività di grande impatto anche la campagna outdoor nelle stazioni di Milano Centrale, Roma Termini e Roma Tiburtina. Realizzata durante il periodo natalizio, fase centrale per la produzione del limone nella varietà “Primofiore”, l’iniziativa ha raggiunto 15 milioni di viaggiatori, portando a 30 milioni il numero complessivo di persone raggiunte nelle stazioni nei primi due anni di progetto.

Ottimi risultati anche sul fronte dei media. Nella seconda annualità di progetto, il Limone di Siracusa IGP ha raggiunto oltre 20 milioni di lettori grazie all’attività continuativa dell’ufficio stampa, che ha generato un totale di 296 articoli nei tre Paesi di riferimento.

Con il terzo e ultimo anno ormai entrato nel vivo, il progetto LemOn prosegue il proprio percorso di promozione nei mercati target forte dei risultati già raggiunti. Tra le attività già avviate, una ricca campagna di influencer marketing in Polonia e Romania, che ha coinvolto oltre 30 creator locali. A questi si aggiungeranno altri 8 influencer italiani, ampliando ulteriormente la portata della comunicazione digitale e consolidando la presenza del progetto nei mercati strategici.

Notizie sul Consorzio di tutela del Limone di Siracusa IGP

Il Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP è una delle comunità agrumicole più importanti d’Europa. Costituito il 13 luglio 2000, comprende 163 consorziati: 130 produttori, 60 confezionatori, 36 utilizzatori e 62 ambasciatori, per una superficie vocata pari a 1.450,91 ettari, che rappresentano il 32% della produzione italiana. A livello produttivo il Consorzio rappresenta il 100% della produzione di Limone di Siracusa IGP e, a livello nazionale 3 limoni su 100 provengono dall’areale di Siracusa. Il Consorzio ha tra i suoi compiti l’individuazione delle zone di produzione e delle varietà da sottoporre a tutela, l’attività di vigilanza nella zona di origine e sui mercati sul corretto uso della denominazione “Limone di Siracusa IGP” e la realizzazione in Italia e all’estero di iniziative promozionali finalizzate a diffondere la conoscenza, l’immagine del prodotto e il marchio IGP.