“Tutto il Mondo in Paese”: una serata di condivisione che unisce culture e comunità a San Marco d’Alunzio

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Grande partecipazione per la quarta edizione dell’evento, che ha animato le vie di San Marco d’Alunzio con musica, tradizioni e gastronomia internazionale. Un toccante momento di ricordo del Venezuela per le vittime del recente terremoto ha

emozionato i presenti.

Ancora una volta, “Tutto il Mondo in Paese” si conferma un appuntamento capace di trasformare San Marco d’Alunzio in un luogo di incontro, dialogo e amicizia tra popoli. La quarta edizione della manifestazione ha registrato una grande partecipazione di pubblico,

che ha animato le vie del borgo in una serata vissuta all’insegna della condivisione, dell’integrazione e della scoperta delle tradizioni dei diversi Paesi rappresentati.

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Tra musica, folklore e sapori dal mondo, i numerosi stand hanno raccontato storie, identità e culture diverse, offrendo ai visitatori un viaggio che ha superato i confini geografici per celebrare ciò che unisce le persone. Nel corso della serata, l’Amministrazione Comunale ha voluto esprimere la propria gratitudine a tutti i partecipanti consegnando un dono simbolico a ciascuno degli stand,

quale segno di riconoscenza per l’impegno, la passione e il contributo offerto alla riuscita dell’evento.

Particolarmente toccante è stato il momento dedicato dal Venezuela al ricordo delle vittime del recente terremoto che ha colpito il Paese, provocando numerosi morti e lasciando ancora molti dispersi. Un gesto di memoria e solidarietà che ha raccolto il silenzio e la vicinanza dei presenti, ricordando come manifestazioni come questa siano anche occasioni per condividere il dolore e rafforzare i legami di umanità che uniscono le comunità.

Il successo dell’iniziativa conferma il valore di un progetto che, anno dopo anno, cresce e coinvolge sempre più persone, facendo di San Marco d’Alunzio un esempio concreto di accoglienza, partecipazione e dialogo interculturale. Una festa che va oltre la gastronomia

e lo spettacolo, diventando un autentico momento di incontro tra culture, dove la diversità si trasforma in ricchezza e la comunità si ritrova unita nel segno del rispetto reciproco.