Disfunzioni sessuali maschili: cause, diagnosi e cure con il dott. Giuseppe Sidoti – La Stanza di Ippocrate

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Proseguono gli appuntamenti con La Stanza di Ippocrate, la rubrica di approfondimento medico-scientifico di Hashtag Sicilia, dedicata ai temi della salute e della prevenzione.

Nella nuova puntata affronteremo un argomento delicato ma di grande rilevanza clinica e sociale: le disfunzioni sessuali maschili, un insieme di disturbi che possono compromettere il benessere individuale e quello della coppia, incidendo profondamente sulla qualità della vita.

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Secondo le statistiche, in Italia ne soffre circa il 13% della popolazione maschile adulta, ma si tratta di numeri probabilmente sottostimati. Il dato cresce sensibilmente con l’avanzare dell’età, arrivando a interessare oltre il 30% degli uomini sopra i 60 anni. Un fenomeno complesso che, come spiegherà il dottor Giuseppe Sidoti — direttore scientifico e responsabile dell’ambulatorio di Andrologia ed Endocrinologia del Centro Medico “Le Zagare” — comprende diverse condizioni: dalla disfunzione erettile ai disturbi dell’eiaculazione, fino ai problemi del desiderio e dell’orgasmo.

Particolare attenzione sarà dedicata proprio alla disfunzione erettile, spesso percepita soltanto come un disagio intimo ma che, in realtà, può rappresentare un importante indicatore di salute generale. Tra le cause più frequenti rientrano fattori vascolari, squilibri ormonali, diabete, ipertensione, obesità, fumo, sedentarietà, ma anche stress e ansia.

Nel corso della puntata cercheremo di capire quali siano i soggetti maggiormente esposti al rischio, quanto influiscano lo stile di vita e le patologie associate e, soprattutto, quando è necessario rivolgersi a uno specialista. Un passaggio fondamentale, considerando che la disfunzione erettile può rappresentare in alcuni casi una vera e propria “spia” precoce di malattie cardiovascolari, anticipando anche di mesi eventi clinici più gravi come infarti o problematiche cerebrovascolari.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla diagnosi, che parte sempre da un’attenta anamnesi clinica e può prevedere esami ormonali, accertamenti ematochimici e indagini strumentali specifiche, come l’ecocolordoppler penieno dinamico, considerato oggi uno degli strumenti più efficaci per individuare le cause del disturbo.

Infine, approfondiremo le terapie oggi disponibili: dalla correzione dei fattori di rischio ai farmaci di ultima generazione come Sildenafil, Tadalafil e Avanafil, fino a trattamenti innovativi come onde d’urto, vacuum device e nuove terapie rigenerative. Soluzioni che, secondo gli specialisti, permettono oggi di risolvere il problema in circa l’80% dei casi, restituendo equilibrio e benessere alla vita sessuale e relazionale del paziente.

Per questi, e numerosi altri temi, non ci resta che darvi appuntamento alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!