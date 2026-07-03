Dalla prevenzione oncologica alla maturità: al Liceo Volta di Caltanissetta il percorso LILT diventa esperienza d’esame

La studentessa Asia Cicero ha scelto di presentare la sua esperienza nella Consulta Giovanile LILT di Caltanissetta come esperienza di Formazione Scuola-Lavoro agli esami di Stato: «Non ho raccontato ciò che ho fatto, ma soprattutto ciò che sono diventata: una persona più consapevole, responsabile e convinta che la prevenzione possa contribuire a costruire una società migliore»

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Un percorso di crescita personale, impegno civico e volontariato è stato protagonista degli esami di Stato del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Caltanissetta.

La studentessa nissena Asia Cicero ha scelto di presentare come esperienza di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) l’esperienza maturata all’interno della Consulta Giovanile LILT di Caltanissetta, che in tre anni di attività ha segnato profondamente il suo percorso umano, oltre che formativo.

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«Portare questa esperienza all’esame di maturità – ha detto Asia Cicero – ha significato raccontare non solo ciò che ho fatto, ma soprattutto ciò che sono diventata: una persona più consapevole, responsabile e convinta che la prevenzione, l’informazione e la partecipazione dei giovani possano contribuire a costruire una società migliore e ogni piccolo gesto può fare la differenza».

Nel corso di questi tre anni, Asia ha preso parte a numerose attività di informazione e divulgazione della prevenzione oncologica, contribuendo alla realizzazione di progetti rivolti soprattutto a ragazzi coetanei: dalla distribuzione dei fiocchi rosa e azzurri per sensibilizzare i giovanissimi sulle campagne di prevenzione ai tumori, fino alla partecipazione attiva alla trasmissione radiofonica di divulgazione scientifica “Insieme cerchiamo l’invisibile” e alla realizzazione dei calendari fotografici dedicati alla prevenzione primaria.

«Ogni iniziativa ha rappresentato un’occasione concreta per diffondere messaggi di salute – ha aggiunto la studentessa – e promuovere la cultura della prevenzione».

L’esperienza nella Consulta Giovanile LILT di Caltanissetta le ha permesso di sviluppare nuove competenze – come lavorare in team, comunicare con il pubblico, lavorare all’organizzazione di eventi e progettare attività dedicate alle nuove generazioni – e di mettere in pratica le conoscenze acquisite a scuola, comprendendo il valore dell’impegno sociale e della partecipazione attiva.

A coronamento di questo cammino è recentemente arrivata anche la nomina a segretaria della Consulta Nazionale Giovanile LILT, un importante riconoscimento per il lavoro svolto e per la responsabilità assunta nel coordinare progetti e collaborare con giovani provenienti da tutta Italia.

«Il mio più sentito ringraziamento – ha concluso la studentessa – va al dott. Aldo Amico, presidente della LILT di Caltanissetta, e alla docente di scienze Alessandra Averna, per il sostegno e l’incoraggiamento in ogni progetto, idea e scelta intrapresa durante questo percorso».

La storia di Asia Cicero, che ha conseguito la maturità scientifica con la votazione di 96/100, rappresenta un esempio concreto di come le esperienze di volontariato e cittadinanza attiva possano diventare strumenti di crescita personale e professionale, confermando il ruolo fondamentale della Consulta Giovanile LILT di Caltanissetta nella formazione di giovani che ambiscono a diventare protagonisti del cambiamento e promotori di una cultura della prevenzione e della solidarietà.