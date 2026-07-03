ISTAT, accelerano i prezzi alla produzione dei servizi: trasporti e logistica trainano i rincari

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Nel primo trimestre 2026, i prezzi alla produzione dei servizi sul mercato business (BtoB) aumentano dell’1,2% su base congiunturale e del 2,7% su base tendenziale (era +1,9% nel quarto trimestre 2025).

La crescita congiunturale, pari a quella registrata il trimestre precedente, è estesa con diversa intensità a quasi tutte le attività economiche. Risulta più marcata per i prezzi dei servizi di trasporto e magazzinaggio (+2,7%) – con aumenti in tutti i singoli settori, i più ampi per il trasporto aereo di merci (+4,9%) e il trasporto marittimo (+3,9%) – che tornano a crescere su base annua (+2,2%, da -0,8% nel quarto trimestre 2025).

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I prezzi dei servizi di informazione e comunicazione aumentano dello 0,4% in termini congiunturali e mostrano una crescita tendenziale in accelerazione (+2,2%, da +1,6% del quarto trimestre 2025).

I prezzi dei servizi delle attività professionali, scientifiche e tecniche aumentano dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, sintesi di incrementi diffusi, il più ampio per le altre attività professionali, scientifiche e tecniche (+2,8%). Su base annua, i prezzi del comparto registrano una crescita in moderata attenuazione (+2,8%, da +3,1% nel quarto trimestre 2025).

I prezzi dei servizi di noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese registrano un aumento congiunturale dello 0,2%, cui contribuiscono tutti i singoli comparti, a esclusione di noleggio di autoveicoli (-2,2%) e attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (-0,7%); la loro crescita su base annua, in lieve rallentamento, resta sostenuta (+3,7%, da +3,9% nel trimestre precedente).

Per il mercato totale, business e consumer (BtoAll), nel primo trimestre 2026 i prezzi alla produzione dei servizi aumentano dell’1,2% in termini congiunturali e del 3,0% in termini tendenziali (era +2,1% nel trimestre precedente).

Dal primo trimestre 2026, la base di calcolo degli indici è aggiornata al IV trimestre 2025, mentre la base di riferimento, in linea con gli altri indicatori congiunturali, rimane l’anno 2021.

Il commento

Nel primo trimestre 2026 la crescita congiunturale dei prezzi alla produzione dei servizi per il mercato business – estesa con diversa intensità a quasi tutti i settori – è sostenuta principalmente dal rialzo dei prezzi dei servizi di trasporto e magazzinaggio e, in particolare, dei servizi di trasporto aereo di merci, trasporto marittimo e delle attività di supporto ai trasporti. Su base annua, la crescita dei prezzi dei servizi per il mercato business è in decisa accelerazione. Analoga la dinamica congiunturale dei prezzi per il mercato totale, mentre quella tendenziale è più sostenuta.