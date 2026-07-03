Palazzo Adriano: una sala del Museo Civico in memoria dell’albanologo Ignazio Parrino

- Pubblicità -

Il 4 luglio prossimo, alle ore 15:30, il Museo Civico Real Casina di Palazzo Adriano renderàun solenne omaggio all’albanologo Ignazio Parrino con l’intitolazione di una delle sue sale, in un evento dal forte valore culturale e simbolico. L’iniziativa costituirà non soltanto un momento commemorativo volto a ricordare l’illustre Professore, scomparso nel febbraio del 2024, ma si configurerà anche come un’importante occasione di approfondimento scientifico dei temi e degli studi coltivati dal compianto professore durante la sua lunga carriera. L’incontro scientifico mira ad aprire al contempo nuovi e stimolanti scenari di indagine per i numerosi studiosi e accademici che prenderanno parte attiva all’evento.

Tra le personalità di spicco, alla prestigiosa cerimonia presiederanno S.E. Rev.ma Mons. Raffaele De Angelis, Vescovo dell’Eparchia di Piana degli Albanesi, Akli Fundo, Magnifico Rettore del Politecnico di Tirana. La presenza di queste alte cariche istituzionali e accademiche sottolinea la dimensione internazionale delle ricerche del professore, capace di gettare ponti culturali transadriatici. In presenza di una qualificata platea di umanisti, psicologi e studiosi provenienti da diversi ambiti disciplinari, si terràun dibattito volto a valorizzare l’eredità intellettuale del docente. Al termine dell’incontro verrà quindi scoperta la targa ufficiale dedicata al Professore Ignazio Parrino, figura eminente dell’albanologia contemporanea, la cui opera scientifica continua arappresentare un punto di riferimento essenziale e imprescindibile per la complessa ricerca storica e identitariadelle comunità arbëreshe e albanesi.

- Pubblicità -