“Rita Atria, la settima vittima di Via D’Amelio”: oggi a Catania un incontro per ricordare la giovane testimone di giustizia

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CAATANIA – Si terrà questa sera, venerdì 3 luglio alle ore 18, nel Giardino di Scidà di Catania, la presentazione del libro “Rita Atria, la settima vittima di Via D’Amelio”, scritto da Giovanna Cucé e Nadia Furnari.

L’incontro sarà un momento di riflessione e memoria dedicato alla figura di Rita Atria, giovane testimone di giustizia simbolo della lotta alla mafia, la cui vicenda resta profondamente legata alla strage di Via D’Amelio.

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A dialogare sul volume saranno gli avvocati Vania Fontana, Sergio Favara e Daniele Troina, con introduzione dell’avvocato Francesco Vanarelli e la partecipazione dell’autrice Nadia Furnari. L’iniziativa è promossa da Avvocatura Etnea per la Democrazia.