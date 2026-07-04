Addio a Giosuè Scibilia, l’uomo che diede ai giovani di San Cristoforo la possibilità di scegliere

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CATANIA – Filantropo, studioso e sin da giovane al fianco degli ultimi nella periferia di San Cristoforo. Giosuè Scibilia, anima e radice storica dell’opificio Scibilia, attorniato dall’affetto della figlia Gabriela e di tutti coloro che l’hanno amato, dopo una lunga malattia all’età di 87 anni ha raggiunto la moglie Agata.

Con la dipartita di Giosuè Scibilia scompare la terza generazione della famiglia di uomini al servizio dell’arte del fare che dal 1908, anno d’insediamento degli Scibilia di origine ebraica a Catania, trasformarono quell’opificio artigianale di via plaia acquistato appena arrivati in Sicilia in una scuola regionale dedita a formare centinaia di ragazzi pronti ad entrare nel mondo del lavoro e costruire così il proprio futuro, generando opportunità in un luogo svantaggiato e complicato come San Cristoforo.

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Giosuè Scibilia ha collaborato attivamente con Padre Pignataro, punto di riferimento per il quartiere, accompagnando i giovani verso un mestiere perchè come spesso amava ripetere le periferie sono una fucina di talenti dalle possibilità negate per questo è necessario dare opportunità attraverso l’acquisizione di competenze.

Dall’incontro e il successivo matrimonio con la catanese Agata l’officina Scibilia si trasforma in un contenitore di bellezza e di crescita al femminile che dall’antiquariato all’ebanisteria diventa identità che si apre alla città dove tradizione ed innovazione si incontrano e dialogano per creare occasioni di crescita per raggiungere nuovi obiettivi professionali e umani con una storia in pieno sviluppo tramandata e continuata nelle mani della figlia Gabriela che porterà avanti l’eredità lasciatagli dal padre Giosuè, uomo dal carattere forte e dalla postura sempre elegante, e dal nonno Giuseppe affinchè il passato possa essere un segnale di direzione.

In quel luogo magico e ricco di storia che è lo storico opificio Scibilia, in via plaia 200, la famiglia deciderà di celebrare il funerale che si terrà lunedì 6 luglio alle ore 16.00.