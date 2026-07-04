San Giuseppe Jato sul podio della raccolta differenziata, per il quinto anno consecutivo nella categoria tra i 5 e i 15 mila abitanti

- Pubblicità -

San Giuseppe Jato – San Giuseppe Jato si riconferma per il quinto anno consecutivo in cima alla classifica dei Comuni siciliani per la percentuale di raccolta differenziata. Il primato, relativo ai Comuni con una popolazione compresa tra i 5 e i 15 mila abitanti, vede il centro jatino raggiungere la quota record del 91,1 per cento.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Roma in occasione della giornata finale dell’Ecoforum nazionale dell’economia circolare, durante la 33esima edizione dell’iniziativa “Comuni Ricicloni” promossa da Legambiente.

- Pubblicità -

A ritirare il premio nella Capitale, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, è stato l’assessore al Territorio e Ambiente, Dario Miccichè, che ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto. “Un risultato frutto della sinergia tra tutti gli operatori interessanti, in primis i concittadini a cui dedico questo premio e poi la società che gestisce la raccolta dei rifiuti. Ringrazio tutti i funzionari del Comune che hanno lavorato per il raggiungimento dell’obiettivo – ha detto l’assessore Miccichè durante la premiazione -. Questo quinto successo consolida il ruolo del Comune come modello virtuoso di sostenibilità ambientale e gestione circolare delle risorse non solo a livello locale, ma nell’intero panorama regionale. Lavoreremo per riconfermare questo risultato anche l’anno prossimo”, ha concluso.