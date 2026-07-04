Sport, ad Acireale focus sulla legge nazionale che disciplina l’utilizzo delle palestre scolastiche

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La legge nazionale n. 53 del 7 aprile 2026 è stata al centro dell’attenzione di un incontro promosso al Palazzo di Città (di Acireale) dall’Assessorato allo Sport e dalla Consulta comunale dello Sport. Al tavolo dei relatori l’assessore al ramo, Rosario Raneri, il presidente del Consiglio comunale, Michele Greco, il presidente ed il vicepresidente della Consulta di settore, Toruccio Di Maria e Antonio Grassini, ed il dirigente dell’Ufficio “Promozione sportiva”, Antonino Molino, il quale ha tenuto la relazione principale. Presenti, tra gli altri, i consiglieri comunali Alfio Messina, Teresa Pizzo e Simona Postiglione. L’atto normativo introduce modifiche di rilievo al testo unico in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte di associazioni o società sportive, illustrate nei dettagli dal dott. Molino, il quale si è a lungo soffermato sugli adempimenti da osservare per l’utilizzo delle palestre scolastiche. All’incontro hanno partecipato numerosi tra dirigenti scolastici e rappresentanti di associazioni sportive, entusiasti per l’iniziativa servita a dissipare dubbi e sciogliere perplessità che possono emergere. “Si tratta di una legge che il mondo dello sport aspettava da tempo – ha dichiarato l’assessore Raneri – e, in questo senso, va rivolto un ringraziamento al suo promotore, l’on. Mauro Berruto, uomo di sport. La legge prevede una semplificazione delle modalità di utilizzo delle palestre scolastiche, poiché prima era necessario inoltrare una richiesta sia alla scuola che all’ente proprietario dell’edificio, Comune o Città metropolitana; ora tale richiesta va indirizzata soltanto all’ente proprietario, al quale le scuole dovranno limitarsi a segnalare quali sono gli orari in cui utilizzano le palestre. Inoltre, oltre agli allenamenti la legge dispone anche la possibilità di disputare gare di campionato. Le associazioni e le società sportive, inoltre, possono presentare progetti per riqualificare le palestre scolastiche in questione”.