XXV Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini, scelti i finalisti: Donzelli, Matteucci, Uyangoda

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SIRACUSA – È già tempo di primi verdetti per l’edizione numero 25 del Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini e per il VII Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi, manifestazionipromosse dall’Associazione Culturale Vittorini-Quasimodo e dall’Assessorato alla Cultura della Città di Siracusa in collaborazione con la Fondazione INDA e con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Quella in cantiere sarà un’edizione davvero speciale del Premio Vittorini ricorrendo quest’anno anche il 60/mo anniversario della morte dello scrittore siracusano. Una ricorrenza che sarà sottolineata anche da uno speciale annullo filatelico e da una mostra filatelica realizzata dall’Unione Siciliana Collezionisti dedicata agli autori siciliani del Novecento.

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La Commissione di valutazione delle opere in concorso presieduta dal professore Antonio Di Grado ha, infatti, scelto i tre autori finalisti che si contenderanno a settembre la vittoria. Si tratta, in ordine rigorosamente alfabetico, di Erica Donzella con “Non offendere” (Kalòs), Rosa Matteucci con“Cartagloria” (Adelphi) e Nadeesha Uyangoda con “Acqua sporca” (Einaudi). La commissione ha inoltre decretato vincitrice per la sezione Opera Prima Anna Mallamo, autrice del libro “Col buio me la vedo io” (Einaudi). Con questo volume, apparso sugli scaffali delle librerie e degli store digitali poco più di un anno fa, la giornalista strettese – come ama definirsi essendo originaria di Reggio Calabria ma avendo sviluppato la sua attività professionale a Messina – ha sin qui raccolto grandi consensi e numerosi riconoscimenti.

Il Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi, dedicato alla memoria di uno dei “padri” del Premio Vittorini, è andato invece alla casa editrice Rubbettino che, partendo nel 1972 dallo storico primo nucleo di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, è cresciuta in maniera esponenziale sino a presentarsi oggi come un grande network capace di unire intellettuali, accademici e non, centri di ricerca e player della politica culturale nell’intento di fornire ai suoi sempre più numerosi lettori uno sguardo sulla realtà in una prospettiva libera da qualsiasi condizionamento ideologico.

La cerimonia di consegna del Premio Vittorini si svolgerà sabato 12 settembre all’Antico Mercato di Ortigia a conclusione della Settimana Vittoriniana che, a partire da mercoledì 9 settembre, vedrà susseguirsi all’Urban Center di Siracusa numerosi appuntamenti con al centro il libro e il piacere della lettura. Tutti gli appuntamenti, inclusa la cerimonia conclusiva di co segna dei premi, saranno come di consueto ad ingresso gratuito sino all’esaurimento dei posti disponibili.

Per designare, fra i tre finalisti, il vincitore del XXV Premio Vittorini entra adesso in campo, come di consueto, la Giuria dei lettori – formata da lettori segnalati dalle biblioteche pubbliche di Siracusa, dalle librerie della città e dalla Società Dante Alighieri – che esprimerà cumulativamente un voto che si andrà a sommare a quello individuale di ciascun componente della Commissione di valutazione.

Al vincitore del Premio Vittorini 2026 andrà un assegno di 3mila euro mentre ai due finalisti non vincitori andrà un assegno di mille euro ciascuno.