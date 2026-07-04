​XXVI Edizione del Premio Internazionale “Chimera d’Argento 2026”

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​Si è tenuta il 3 luglio, presso la prestigiosa cornice della Chiesa “Badia di Sant’ Agata” a Catania, la cerimonia di consegna del Premio Internazionale “Chimera d’Argento”, giunto quest’anno alla sua XXVI edizione. L’evento, promosso dall’Accademia d’Arte Etrusca e presieduto da Carmen Arena, ha celebrato le figure che, con il proprio ingegno, dedizione e professionalità, si sono distinte in ambiti cruciali per la società civile.

​Il simbolo della “Chimera”, capolavoro che nel mondo etrusco incarna la fierezza, la rinascita e le forze primordiali della natura, è stato il filo conduttore di una serata dedicata al riconoscimento delle eccellenze non solo italiane.

​I Premiati Protagonisti di un impegno d’eccellenza:

​l’Accademia d’Arte Etrusca ha assegnato il riconoscimento a personalità di altissimo profilo, suddivise per settori di competenza:

CHIESA

Can. Massimiliano Salvatore Parisi

Parroco delle Chiesa S. Maria dell’Aiuto Direttore dell’ufficio Amm. Diocesano

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MAGISTRATURA

Dottor Francesco Curcio

Procuratore Distrettuale della Repubblica- Tribunale di Catania

Dottor Roberto Di Bella

Presidente Tribunale per Minorenni Catania

Dottor Filippo Pennisi già Presidente Corte d’Appello- Catania

CULTURA

Magnifico Rettore Prof. Paolo Scollo Università degli Studi di Enna “KORE”

SPETTACOLO MUSICA

Sovrintendente Dr. Giovanni Cultrera di Montesano

Teatro Massimo V. Bellini Catania

FORZE ARMATE

Ammiraglio di Divisone Lorenzano Di Renzo

Comandante MariSicilia – Marina Militare Italiana

Capitano di Vascello Dr. Filippo La Rosa

Ispettore Sanitario – Roma – Marina Militare Italiana

Capitano di Vascello Dott.ssa Lucia Rappelli

Caposervizio Sanitario – Accademia navale di Livorno Marina Militare Italiana

FORZE DELL’ ORDINE

Capitano Matteo Colagrossi

Comandante N.O. Carabinieri Piazza Dante- Catania

Capitano Giuseppe Cacciola-Comandante Sezione criminalità organizzata del nucleo PEF di Catania – Guardia di Finanza

LS2 Ivonne C. Torres Sottoufficale Marina degli Stati Uniti d’ America- Sigonella

MEDICINA

Prof. Giuseppe Ettore

Ginecologo- Direttore U.O Ostetricia e Ginecologia ARNAS Garibaldi Catania

Prof. Giovanni Restuccia Direttore Ortopedia Clinica Morgagni – Catania

Dott.ssa Valentina Cirmi responsabile U.O Senologia I.O.M – Ospedale S. Marco – Catania

Dott.ssa Ester Reggio Direttore U.O.S.D Neurologia – Ospedale S. Marco – Catania

Dott.ss DinaCastronovo fondatrice e presidente Associazione VOI

Dott.ssa Benedetta Stancanelli Direttore U.O.C Medicina Ospedale S. Marco – Catania

Dott. Sebastiano Catalano Direttore Sanitario Policlinico Morgagni Catania

Dott. Giuseppe Ventra – Biologo e Medico Chirurgo- Calabria

SPORT E MANAGEMENT

Dottor Sergio Parisi

Presidente Auto Yachting Club – Catania

DIREZIONE E RICERCA

Dottor Giuseppe D’urso – Direttore Parco Archeologico Paesaggistico di Catania e della valle dell’ACI

GIORNALISMO

Dottor Gaetano Rizzo giornalista – Storico Presidente Regionale USSI e UCSI

Professor Sergio Regalbuto – Direttore New Sicilia

MUSICA

Prof.ssa Erika Ragazzi – Violinista e Compositrice

​Gli Ospiti Illustri e la cerimonia di premiazione.

​A rendere ancor più solenne il conferimento della prestigiosa Chimera, la presenza di illustri personalità del mondo istituzionale accademico e artistico, chiamate a consegnare il premio ai vincitori:

Contrammiraglio Domenico Di Nunzio, Prof. Michele Gulizia, Ten. Col. Ottavio Charenza, Colonnello Diego Serra, Dott. Tito Cicero, Vice Comandante PL avv. Santina Caffo, Dott. Carmelo Iacobello, Prof.ssa Rosalba Panvini, Ins. Angela Galatà, Dott.ssa Lella Battiato Majorana, Dott. Carlo Majorana Gravina, Mº Carmen Failla, Cav. Salvo Narciso, ND. Lina Fichera, Dott. Alberto Lunetta, M° Vera Pulvirenti, Dott.ssa Salvina Sambataro, Dir. Enzo Meccia, Prof. Norma Viscusi.

​Ad aprire la serata, i saluti istituzionali affidati al Can. Massimiliano Salvatore Parisi, alla Dott.ssa Marisa Scavo (Madrina del Premio), alla Dott.ssa Anna Rita Mattaliano e alla Presidente Carmen Arena, che hanno sottolineato il valore simbolico di un premio che guarda al futuro senza mai dimenticare le radici profonde della nostra storia. La serata è stata condotta da Federica Parisi e allietata da una introduzione al premio di Santina Scuderi e dalle splendide esibizioni al violino di Erika Ragazzi.

​La “Chimera d’Argento”, nel suo duplice fascino di mostro mitologico e simbolo di rinascita, si conferma ancora una volta un appuntamento imprescindibile per la città di Catania, capace di unire il rigore del merito alla bellezza dell’arte e della cultura.