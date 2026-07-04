​XXVI Edizione del Premio Internazionale “Chimera d’Argento 2026”

Si è tenuta il 3 luglio, presso la prestigiosa cornice della Chiesa “Badia di Sant’ Agata” a Catania, la cerimonia di consegna del Premio Internazionale “Chimera d’Argento”, giunto quest’anno alla sua XXVI edizione. L’evento, promosso dall’Accademia d’Arte Etrusca e presieduto da Carmen Arena, ha celebrato le figure che, con il proprio ingegno, dedizione e professionalità, si sono distinte in ambiti cruciali per la società civile.
Il simbolo della “Chimera”, capolavoro che nel mondo etrusco incarna la fierezza, la rinascita e le forze primordiali della natura, è stato il filo conduttore di una serata dedicata al riconoscimento delle eccellenze non solo italiane.
I Premiati Protagonisti di un impegno d’eccellenza:
l’Accademia d’Arte Etrusca ha assegnato il riconoscimento a personalità di altissimo profilo, suddivise per settori di competenza:
CHIESA
Can. Massimiliano Salvatore Parisi
Parroco delle Chiesa S. Maria dell’Aiuto Direttore dell’ufficio Amm. Diocesano
MAGISTRATURA
Dottor Francesco Curcio
Procuratore Distrettuale della Repubblica- Tribunale di Catania
Dottor Roberto Di Bella
Presidente Tribunale per Minorenni Catania
Dottor Filippo Pennisi già Presidente Corte d’Appello- Catania
CULTURA
Magnifico Rettore Prof. Paolo Scollo Università degli Studi di Enna “KORE”
SPETTACOLO MUSICA
Sovrintendente Dr. Giovanni Cultrera di Montesano
Teatro Massimo V. Bellini Catania
FORZE ARMATE
Ammiraglio di Divisone Lorenzano Di Renzo
Comandante MariSicilia – Marina Militare Italiana
Capitano di Vascello Dr. Filippo La Rosa
Ispettore Sanitario – Roma – Marina Militare Italiana
Capitano di Vascello Dott.ssa Lucia Rappelli
Caposervizio Sanitario – Accademia navale di Livorno Marina Militare Italiana
FORZE DELL’ ORDINE
Capitano Matteo Colagrossi
Comandante N.O. Carabinieri Piazza Dante- Catania
Capitano Giuseppe Cacciola-Comandante Sezione criminalità organizzata del nucleo PEF di Catania – Guardia di Finanza
LS2 Ivonne C. Torres Sottoufficale Marina degli Stati Uniti d’ America- Sigonella
MEDICINA
Prof. Giuseppe Ettore
Ginecologo- Direttore U.O Ostetricia e Ginecologia ARNAS Garibaldi Catania
Prof. Giovanni Restuccia Direttore Ortopedia Clinica Morgagni – Catania
Dott.ssa Valentina Cirmi responsabile U.O Senologia I.O.M – Ospedale S. Marco – Catania
Dott.ssa Ester Reggio Direttore U.O.S.D Neurologia – Ospedale S. Marco – Catania
Dott.ss DinaCastronovo fondatrice e presidente Associazione VOI
Dott.ssa Benedetta Stancanelli Direttore U.O.C Medicina Ospedale S. Marco – Catania
Dott. Sebastiano Catalano Direttore Sanitario Policlinico Morgagni Catania
Dott. Giuseppe Ventra – Biologo e Medico Chirurgo- Calabria
SPORT E MANAGEMENT
Dottor Sergio Parisi
Presidente Auto Yachting Club – Catania
DIREZIONE E RICERCA
Dottor Giuseppe D’urso – Direttore Parco Archeologico Paesaggistico di Catania e della valle dell’ACI
GIORNALISMO
Dottor Gaetano Rizzo giornalista – Storico Presidente Regionale USSI e UCSI
Professor Sergio Regalbuto – Direttore New Sicilia
MUSICA
Prof.ssa Erika Ragazzi – Violinista e Compositrice
Gli Ospiti Illustri e la cerimonia di premiazione.
A rendere ancor più solenne il conferimento della prestigiosa Chimera, la presenza di illustri personalità del mondo istituzionale accademico e artistico, chiamate a consegnare il premio ai vincitori:
Contrammiraglio Domenico Di Nunzio, Prof. Michele Gulizia, Ten. Col. Ottavio Charenza, Colonnello Diego Serra, Dott. Tito Cicero, Vice Comandante PL avv. Santina Caffo, Dott. Carmelo Iacobello, Prof.ssa Rosalba Panvini, Ins. Angela Galatà, Dott.ssa Lella Battiato Majorana, Dott. Carlo Majorana Gravina, Mº Carmen Failla, Cav. Salvo Narciso, ND. Lina Fichera, Dott. Alberto Lunetta, M° Vera Pulvirenti, Dott.ssa Salvina Sambataro, Dir. Enzo Meccia, Prof. Norma Viscusi.
Ad aprire la serata, i saluti istituzionali affidati al Can. Massimiliano Salvatore Parisi, alla Dott.ssa Marisa Scavo (Madrina del Premio), alla Dott.ssa Anna Rita Mattaliano e alla Presidente Carmen Arena, che hanno sottolineato il valore simbolico di un premio che guarda al futuro senza mai dimenticare le radici profonde della nostra storia. La serata è stata condotta da Federica Parisi e allietata da una introduzione al premio di Santina Scuderi e dalle splendide esibizioni al violino di Erika Ragazzi.
La “Chimera d’Argento”, nel suo duplice fascino di mostro mitologico e simbolo di rinascita, si conferma ancora una volta un appuntamento imprescindibile per la città di Catania, capace di unire il rigore del merito alla bellezza dell’arte e della cultura.