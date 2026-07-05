Fumarole: le soluzioni ci sono, ma… – di Giorgio Straquadanio

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Come sempre ogni anno in questo periodo, fino a settembre inoltrato, torna in auge la questione “fumarole” con tutto un dibattito che spesso diventa scontro tra istituzioni e associazioni ambientaliste. Intanto bisogna partire da un concetto tanto semplice quanto basilare: quando in questo territorio – dove si produce cibo di qualità – capiremo che essere ambientalisti non è solo impegno civile o passione democratica, ma deve essere un obbligo civico che riguarda tutti – perché tutelare il nostro ambiente significa migliorare la qualità della nostra vita e di ciò che produciamo – sarà sempre troppo tardi. Invece, l’aggettivo “ambientalista” è stato trasformato da un lato in una parola tossica, dall’altro in un’ideologia elitaria. Il “militante ambientalista” è percepito come un personaggio capace solo di organizzare azioni politiche appariscenti e velleitarie. Ma è anche vero che questo concetto nell’opinione pubblica è passato con una certa facilità, perché le così dette “battaglie ecologiste” oltre ad essere percepite come un tantino esclusive e vanagloriose, si scontrano con forme di intolleranza che quasi sempre trovano un forte sostegno politico e quindi un largo consenso.

Da decenni, lungo la fascia trasformata, migliaia di tonnellate di fratta, di plastica dismessa dalle serre e di rifiuti di ogni tipo vengono bruciati senza che le istituzioni preposte abbiano fatto o facciano qualcosa di serio per impedire questo scempio. I fumi tossici della combustione, da anni, ammorbano l’aria iblea e hanno creato e stanno creando danni al nostro ambiente, ma soprattutto alla nostra salute. Le “fumarole” si manifestano nel periodo tra maggio e settembre, poi via via diminuiscono per riapparire l’anno successivo. E’ così, di anno in anno, si susseguono denunce pubbliche, con video sui social, che generano la giusta irritazione da parte di tanti cittadini. Le istituzioni convocano subito tavoli. A seguire, qualche parlamentare presenta un’interrogazione che viene subito rilanciata nei media, ma nel frattempo il tempo passa, si arriva a settembre/ottobre, il fenomeno inizia a scemare e tutto finisce per poi ripartire il prossimo maggio con le stesse caratteristiche, senza mai individuare colpevoli, responsabili e complici. Sembra una specie di gioco dell’oca, si fa sempre il solito percorso per poi ripartire dall’inizio.

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Per capire come poter contrastare il fenomeno si deve partire da alcuni elementi. La fratta, cioè lo sterpo delle piante di ortaggi coltivati in serra – sottoprodotto agricolo, come la paglia o gli sfalci di potatura – non è un rifiuto. Secondo le teorie dell’economia circolare, potrebbe essere riutilizzata direttamente per produrre energia o fertilizzante, riducendo in questo modo gli eventuali costi di smaltimento. Invece, nel nostro territorio, è diventata il carburante delle fumarole. In mezzo alle cataste della stessa viene nascosto di tutto: plastica dismessa dalle serre, manichette consumate, imballaggi di fitofarmaci e chissà cos’altro. Sto parlando di rifiuti speciali e pericolosi che hanno un codice identificativo (CER) e secondo la nuova normativa il loro smaltimento dovrebbe essere tracciabile digitalmente (RENTRI). Inoltre, ogni anno le imprese che producono rifiuti speciali e pericolosi, comprese quelle agricole, hanno l’obbligo di presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD). La domanda che emerge in modo istintivo è: ma quante sono le imprese della nostra provincia (comprese quelle agricole) che presentano questa dichiarazione? Basta informarsi presso la Camera di Commercio o nel sito https://muda.infocamere.it/Muda/

Nella tabella elaborata anche grazie ai dati di movimprese.it si può vedere come negli ultimi cinque anni su una media di 37.000 attività poco più del 5% delle stesse ha presentato il MUD. Ovviamente non tutte le imprese sono sottoposte a questo adempimento, ma è certo che molte imprese agricole, in particolare quelle serricole, sono obbligate a farlo. Basterebbe incrociare i dati tra le imprese che hanno presentato il Modello di Dichiarazione Unica e le tantissime che invece hanno evaso l’adempimento per capire come sono stati fatti evaporare i rifiuti speciali e pericolosi prodotti in queste attività. E’ molto semplice, ma non è mai stato fatto! Mentre di anno in anno in anno ci si trastulla in dibatti e riunioni, il territorio continua ad essere appestato. I dati dell’ultimo “Rendiconto sociale provinciale” dell’INPS sono chiari. Nella tabella di pag. 65 del Rendiconto, di seguito allegata, sono indicate le domanda di invalidità civile presentate nel biennio 2023/2024. Più di 16.000 domande – oltre 6.000 solo nel comprensorio Acate, Vittoria, Comiso – quasi la metà di queste riguardano richieste di invalidità per patologie tumorali.

L’insorgere dei tumori non avviene per puro caso, ma è innescato da fattori ben precisi e tra questi vi è pure la qualità dell’aria che respiriamo, le caratteristiche dell’acqua che utilizziamo e la qualità del cibo che mangiamo. Se tutto ciò di anno in anno peggiora, maggiore sarà la possibilità di ammalarsi di cancro.

Il fatto che le istituzioni preposte (Regione, Prefettura, Libero consorzio, Arpa, Asp,…) non riescano a contrastare da tempo questa emergenza ambientale e sanitaria, ha creato quell’humus su cui si nutre l’atteggiamento criminale di certi “produttori” e gli interessi delle ecomafie. Da tempo ormai questo territorio viene definito “Terra dei Fuochi” o “Chernobyl della Sicilia”. Queste frasi vengono già scritte nelle varie narrazioni. Vogliamo che queste marchio di “Indicazione Geografica Tipica” attesti definitivamente i nostri luoghi e le nostre produzioni? Oppure è arrivato il tempo di avviare un deciso cambiamento verso un contrasto serio a questi fenomeni e quindi in favore della sostenibilità ambientale della serricoltura?