Comune di Catania. Politiche sociali, attivato servizio di compagnia telefonica per le persone anziane

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Contrastare la solitudine e promuovere il benessere delle persone anziane attraverso un gesto semplice ma prezioso: una telefonata. Con questo obiettivo il Comune di Catania, con l’assessorato alle Politiche sociali retto da Serena Spoto, ha attivato “Una voce amica per te”, servizio di compagnia telefonica finalizzato ad offrire ascolto, vicinanza e supporto a chi vive situazioni di isolamento.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.30, al numero 095 742 2817.

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“Il progetto – evidenzia l’assessora Spoto – nasce dalla consapevolezza che, soprattutto per le persone più fragili, una voce amica e qualcuno disposto ad ascoltare possono contribuire a rendere più serena la giornata e a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità”.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Catania grazie alla collaborazione di una qualificata rete di associazioni e organizzazioni del territorio: AmiCri, Angeli in Moto, Asso Arma Aeronautica, Associazione Anonimi, Anonimi di Strada, Bartimeo XXI OdV, Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania, Comunità di Sant’Egidio, Croce Rossa, Gruppi di Volontariato Vincenziano di Catania, Insieme Onlus e Cooperativa Sociale Mosaico.

“Invitiamo familiari, vicini di casa e operatori del territorio a contribuire a far conoscere il servizio a quanti si trovano nelle condizioni di trarne beneficio – aggiunge Spoto-. Un piccolo gesto di condivisione può far sentire meno sola una persona e favorire la costruzione di una comunità sempre più attenta e solidale”.