“I Care China”, a Enna la presentazione del progetto che rafforza il dialogo tra Sicilia e Cina

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ENNA – Sarà presentato martedì 7 luglio 2026, alle ore 15:30, presso l’Istituto Confucio dell’Università Kore di Enna, il progetto “I Care China”, iniziativa promossa dal Centro Studi Med.Mez., dalla CNA di Enna, dal Consorzio Kore Siciliae e dall’Istituto Confucio dell’Università Kore di Enna.

L’iniziativa sarà illustrata nel corso di una conferenza stampa dedicata alla presentazione degli obiettivi e delle attività del progetto, nato con l’intento di favorire nuove opportunità di collaborazione e di dialogo tra il territorio siciliano e la Cina, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni, del mondo della ricerca, della cultura e delle imprese.

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L’appuntamento si svolgerà dalle 15:30 alle 17:00 presso la sede dell’Istituto Confucio, in Piazza dell’Università a Enna, e sarà possibile seguirlo anche da remoto tramite collegamento online.