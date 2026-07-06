Lavoro, a maggio frenano gli occupati: -22mila in un mese, cresce il numero degli inattivi

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A maggio 2026, su base mensile, la diminuzione degli occupati e dei disoccupati si associa alla crescita degli inattivi.

Il calo degli occupati (-0,1%, pari a -22mila unità) coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi d’età ad eccezione di chi ha almeno 50 anni; in questa classe di età il numero di occupati risulta in crescita, così come tra i dipendenti permanenti e gli autonomi. Il tasso di occupazione scende al 63,0% (-0,1 punti).

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Il calo delle persone in cerca di lavoro (-1,7%, pari a -22mila unità) si osserva per le donne, i 15-24enni e coloro che hanno almeno 50 anni; tra i 25-34enni e i 35-49enni il numero di disoccupati è in crescita, mentre tra gli uomini è sostanzialmente stabile. Il tasso di disoccupazione scende al 5,0% (-0,1 punti), quello giovanile al 15,1% (-1,3 punti).

La crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,5%, pari a +59mila unità) riguarda entrambi i sessi e tutte le classi d’età, salvo quella dei 25-34enni, tra i quali si registra un calo. Il tasso di inattività sale al 33,6% (+0,2 punti).

Confrontando il trimestre marzo-maggio 2026 con quello precedente (dicembre 2025-febbraio 2026) si registra un aumento di 119mila occupati (+0,5%).

Rispetto al trimestre precedente, diminuiscono le persone in cerca di lavoro (-5,0%, pari a -68mila unità) e gli inattivi di 15-64 anni (-0,3%, pari a -38mila unità).

A maggio 2026, la crescita del numero di occupati rispetto a maggio 2025 (+0,9%, +228mila unità) riguarda gli uomini, le donne, i 25-34enni e chi ha almeno 50 anni, a fronte del calo tra i 15-24enni e i 35-49enni. Su base annua il tasso di occupazione aumenta di 0,4 punti.

Rispetto a maggio 2025, diminuisce il numero di persone in cerca di lavoro (-23,8%, pari a -399mila unità) e sale quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+1,5%, pari a +190mila unità).

Il commento

A maggio 2026 il numero di occupati, pari a 24 milioni 336mila, è in calo rispetto al mese precedente. La diminuzione è determinata dai soli dipendenti a termine (2 milioni 388mila), a fronte della crescita tra i dipendenti permanenti (16 milioni 588mila) e gli autonomi (5 milioni 360mila).

L’occupazione cresce rispetto a maggio 2025 (+228mila occupati in un anno) come sintesi dell’aumento dei dipendenti permanenti (+275mila) e degli autonomi (+198mila) e del calo dei dipendenti a termine (-244mila). Su base mensile il tasso di occupazione scende al 63,0%, quello di disoccupazione al 5,0% e il tasso d’inattività sale al 33,6%.