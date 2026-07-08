Al via, venerdì, l’attesissimo Mascalucia Summer Fest

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Tutto pronto per l’evento più atteso dell’estate 2026. Il 10, 11 e 12 luglio 2026, nell’anfiteatro del parco Trinità Manenti, torna l’attesissimo appuntamento con il Mascalucia Summer Fest, organizzato da AmantiArts Music.

Una tre giorni all’insegna di musica, degustazioni e tanto divertimento con numerosi appuntamenti musicali, contest ed esibizioni, un’area food & beverage curata da Agricolab e un’area esposizioni a cura di Off Katania.

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Due i grandi ospiti di fama nazionale che si alterneranno sul palco: Maria Antonietta e Colombre, reduci dal Festival di Sanremo 2026 che si esibiranno il 10 luglio per l’unica tappa siciliana del loro tour, e I Santi francesi, l’acclamatissimo duo vincitore della sedicesima edizione di X Factor, sul palco l’11 luglio.

Insieme a loro, si esibiranno in un contest band locali e artisti emergenti, grazie alla collaborazione con Sgrusciu che curerà gli opening delle serate. La musica Indie dei ragazzi di Giovedì Divinocaratterizzerà invece gli after show.

Dal 2011, anno di nascita della manifestazione, il Mascalucia Summer Fest ha visto alternarsi sul palco artisti di fama nazionale, da Mannarino ad Angelo Branduardi, dai Sud sound system ai PFM fino a Vinicio Capossela, rappresentando molto di più di un evento estivo e diventando un polo di attrazione non solo per i siciliani e i catanesi, ma anche per i tantissimi turisti che, ogni anno, scelgono la provincia etnea per le proprie vacanze.

Un grande appuntamento che riesce a coniugare l’intrattenimento di livello con la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, riuscendo a riciamare migliaia di persone.

Con il Mascalucia Summer Fest anche lo splendido parco Trinità Manenti, al centro del Paese, riprende vita divenendo luogo principale di aggregazione e condivisione non solo per i giovani.

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Sicilia – Assessorato Turismo e Spettacolo.

Ticket 10 euro

Info su https://www.vivaticket.com/it/tour/mascalucia-summer-festival/478