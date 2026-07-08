Consorzi di bonifica, FLAI CGIL Sicilia e Catania. Il 9 luglio un convegno sulla riforma al Gelso bianco

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Aprire un confronto concreto sul futuro dei Consorzi di bonifica in Sicilia, mettendo al centro efficienza amministrativa, sostenibilità ambientale e una governance capace di rispondere alle esigenze delle imprese agricole e dei lavoratori. È questo l’obiettivo del convegno “Consorzi di bonifica in Sicilia: la riforma necessaria. Efficienza, Sostenibilità, Governance”, promosso da FLAI CGIL Catania e FLAI CGIL Sicilia, in programma giovedì 9 luglio, dalle ore 9.30, all’Hotel Gelso Bianco di Misterbianco (Catania).

Per la FLAI CGIL il tema della riforma dei Consorzi di bonifica rappresenta una priorità strategica per affrontare le criticità legate alla gestione della risorsa idrica, all’ammodernamento delle infrastrutture irrigue e alla competitività del comparto agricolo siciliano. Il confronto intende mettere a sistema competenze scientifiche, istituzioni, organizzazioni agricole e rappresentanze sindacali per individuare soluzioni condivise e rilanciare un servizio essenziale per lo sviluppo del territorio. Ciò anche con l’obiettivo di promuovere la cala e la riqualificazione del personale.

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Ad aprire i lavori saranno i saluti del segretario generale della CGIL Catania Carmelo De Caudo e la relazione del segretario generale della FLAI CGIL Catania Giuseppe Glorioso, mentre il coordinamento sarà affidato a Rosaria Leonardi, segretaria della FLAI CGIL Catania. La relazione introduttiva sarà affidata al segretario generale della FLAI CGIL Sicilia Tonino Russo.

Al confronto parteciperanno il professore Giuseppe Bombino, docente di Idraulica agraria all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’ingegnere idraulico Angelo Nicotra, il presidente della CIA Catania Michelangelo Arena, il presidente di Confagricoltura Catania Giosuè Arcoria, il direttore di Coldiretti Catania Giuseppe Micciché, l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino e il commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale Calogero Ferrantello. Le conclusioni saranno affidate alla segretaria nazionale della FLAI CGIL Silvia Spera.