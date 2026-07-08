Il 19 settembre, nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina, si terrà la prima edizione dei TAORMINA MUSIC AWARDS, la nuova rassegna musicale che celebra i grandi protagonisti della musica italiana e internazionale

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Il 19 settembre, nella splendida cornice delTeatro Antico di Taormina, si terrà la prima edizione dei TAORMINA MUSIC AWARDS, la nuova rassegna musicale che celebra i grandi protagonisti della musica italiana e internazionale attraverso premi alla carriera e riconoscimenti speciali.

Ideato e voluto dal Comune di Taormina, dallaFondazione Taormina e dall’Assessorato al Turismo per la Città di Taormina, i Taormina Music Awards nascono come un grande evento dal vivo pensato per diventare un appuntamento di riferimento nel panorama musicale italiano.

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Organizzato dalla Enpi Entertainment diNiccolò Petitto, che ne cura anche la direzione artistica, il format coniuga esibizioni live e momenti di approfondimento con gli artisti, recuperando lo spirito dei grandi eventi musicali che hanno segnato la storia della musica italiana e reinterpretandolo in una chiave contemporanea, con una forte vocazione internazionale.

Tra i riconoscimenti istituiti nell’ambito della manifestazione spicca il Taormina Legend Award, prestigioso premio alla carriera con cui la Città di Taormina rende omaggio agli artisti che hanno scritto pagine fondamentali della storia della musica italiana e internazionale, celebrandone il talento, il percorso e l’eredità artistica. Il primo artista a cui viene assegnato il premio è Vasco Rossi.

Accanto a questo prende vita il Taormina Centauro Award, riconoscimento simbolo della manifestazione che celebra le personalità che, con la propria visione, il proprio talento e il proprio contributo, hanno lasciato un segno nel mondo della musica e dello spettacolo, incarnando lo spirito di eccellenza e innovazione che i Taormina Music Awards intendono rappresentare.

Completano il palmarès ulteriori riconoscimenti dedicati ai protagonisti della scena contemporanea, come il Taormina Music Award Artist of the Year, conferito alla miglior artista e al miglior artista che hanno maggiormente caratterizzato l’anno musicale, e il Taormina Music Award Rivelazione, destinato al talento emergente che si è distinto nel corso dell’anno.

Il Teatro Antico diventa così il palcoscenico di un appuntamento che unisce musica, spettacolo e racconto e i Taormina Music Awards fanno di Taormina il luogo in cui si celebra il gran finale della stagione musicale valorizzando gli artisti, i progetti e i successi.

Il programma è ancora in fase di definizione: nuove sorprese e importanti annunci saranno svelati nelle prossime settimane.