Linguaglossa Etna d’Estate 2026: un cartellone di eventi tra musica, cultura e tradizione

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Ha preso il via “Linguaglossa Etna d ‘Estate 2026″, la stagione di eventi promossa dal Comune di Linguaglossa che animerà il paese da luglio a settembre, per concludersi a ottobre con “Piazze del Gusto”: previsti spettacoli, concerti, appuntamenti culturali e manifestazioni legate alla tradizione.

Un programma pensato per residenti e turisti, per valorizzare il territorio ai piedi dell’Etna e rendere Linguaglossa protagonista dell’estate siciliana.



Il Sindaco Luca Stagnitta dichiara:

“L’estate 2026 a Linguaglossa sarà ricca di appuntamenti per tutte le età. Abbiamo voluto costruire un cartellone che unisca intrattenimento, cultura e identità. Luglio, agosto e settembre saranno mesi di musica, arte e momenti di aggregazione, perché vogliamo che il nostro paese sia un luogo di accoglienza e di festa. Ringrazio tutti gli uffici comunali, le associazioni e gli operatori che hanno lavorato per offrire un’estate di qualità e sicura a cittadini e visitatori”.

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L’Assessore agli Eventi Eleonora Raiti aggiunge:

“Accanto alle conferme più attese, come il Premio Etna, Lapilli e le serate di Via Roma con le isole pedonali, il calendario propone anche alcune novità, tra cui la parete di arrampicata, senza dimenticare la presenza di ospiti che contribuiranno ad arricchire la programmazione. Un ruolo è riservato anche alle feste di quartiere e agli eventi diffusi nelle piazze, coinvolgendo diverse zone del paese, valorizzandone gli spazi e rafforzando il senso di comunità.

L’obiettivo è offrire occasioni di svago, coinvolgendo artisti e rendendo Linguaglossa un luogo vivo e accogliente per residenti e visitatori.”



Il calendario completo degli eventi sarà pubblicato con aggiornamenti sui canali istituzionali del Comune di Linguaglossa e sui social.

Tra le anticipazioni: concerti in piazza, rassegne teatrali, appuntamenti enogastronomici e serate dedicate ai giovani e alle famiglie, a Ottobre l’evento “Piazze del gusto” chiuderà l’Estate 2026, nel rispetto delle tradizioni e della vocazione turistica del paese.