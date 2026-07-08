Venerdì, il festival Art Nouveau Week fa tappa al Lauria di Palermo. Domenica, il libro “In tempo di bagni”

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Weekend di incontri culturali dedicati al rapporto tra la città e il mare al Club Canottieri Roggero di Lauria di Mondello. Nella sede del Club di via delle Palme, 20, venerdì 10, alle ore 17:30, un confronto tra esperti su “Il liberty delle stazioni balneari: ville, alberghi, stabilimenti, tra natura, turismo e nuovi rituali sociali”, in seno all’Art Nouveau Week, la settimana internazionale che si svolge dall’8 al 14 luglio, organizzata da Italia Liberty. Domenica 12 luglio, alle ore 18:30, invece, la presentazione del volume “In tempo di bagni. Stabilimenti balneari e circoli nautici a Palermo” di Adriana Chirco e Dario Lo Dico. Ingresso libero, per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 328/3837829, anche con WhatsApp.

Il rapporto tra lo stile Liberty e il mare

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La leggenda narra che l’architetto Rudolf Stualker avesse originariamente disegnato l’inconfondibile Antico Stabilimento Balneare di Mondello per la città portuale belga di Ostenda. Il progetto venne, quindi, adattato e costruito su palafitte negli anni ’10 nel golfo palermitano, dando vita a un capolavoro in stile Art Nouveau unico in Europa. A parlarne sarà uno dei relatori dell’incontro, previsto per venerdì 10 luglio al Club Lauria di Palermo, l’architetto Riccardo Agnello. Sarà preceduto dai saluti istituzionali del presidente del Lauria, Andrea Vitale, del vicepresidente Francesco Marcatajo e di Andrea Speziali, presidente dell’associazione Italia Liberty, curatore del festival Art Nouveau Week a cui saranno affidate le conclusioni. Moderatrice Carola Arrivas Bajardi, architetto e storica dell’arte.

Tra gli altri relatori Daniela Brignone, storica dell’arte e membro del comitato scientifico Art Nouveau Week; Lelia Collura, socia del Club Lauria; Veronica De Maria delle associazioni Italia Liberty e Bergler, nonché membro del comitato scientifico di Art Nouveau Week; Francesca La Mattina, socia del Club Lauria; Eliana Mauro, architetto, storico dell’architettura, phd di Unipa; Ettore Sessa, docente universitario, membro del comitato scientifico di Art Nouveau Week.

“In tempo di bagni. Stabilimenti balneari e circoli nautici a Palermo”

“In tempo di bagni” di Adriana Chirco e Dario Lo Dico, edito da Kalòs, sarà presentato domenica 12 luglio, alle 18:30, al Club Lauria. Dialogheranno con gli autori, l’avvocato Daniele Anselmo, lo scrittore Dino De Giacomo, l’assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Antonio Rini, coordina Valentina Salvia. Il volume attraverso documenti d’archivio e fotografie d’epoca, ricostruisce più di due secoli di storia balneare cittadina. Dall’aristocratico avvio, sotto l’egida dei sovrani borbonici, presso la Casina per i bagni dell’Arenella, alla nascita del mito del Lido di Mondello e della sua spiaggia rosa, alla storia dei circoli nautici cittadini, fino alla realizzazione del Molo Trapezoidale.