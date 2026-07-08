Zafferana Etnea presenta il grande cartellone dell’estate: una stagione di musica, spettacolo e cultura nell’anno del Bicentenario

- Pubblicità -

ZAFFERANA ETNEA (CT) – Etna in Scena 2026 entra nel vivo con un cartellone di prestigio che accompagnerà cittadini e turisti per tutta l’estate, confermando Zafferana Etnea tra le principali destinazioni culturali e turistiche della Sicilia.

L’edizione 2026 assume un significato ancora più speciale perché si inserisce nel programma delle celebrazioni ufficiali del Bicentenario della Fondazione di Zafferana Etnea, un importante traguardo che rende omaggio a duecento anni di storia, identità, tradizioni e crescita della comunità zafferanese.

- Pubblicità -

Il cuore della rassegna sarà, ancora una volta, il Teatro Falcone Borsellino, affiancato dalle piazze, dalle frazioni e dagli scorci più suggestivi di Zafferana Etnea, che ospiteranno concerti, spettacoli teatrali e appuntamenti culturali di alto livello.

Il cartellone di Etna in Scena 2026 è stato presentato, nel corso di una partecipata conferenza stampa, dal Sindaco Salvatore Russo e dal Vicesindaco e Assessore al Turismo Salvo Coco, moderati dal giornalista Lucio Di Mauro.

All’incontro hanno preso parte l’intera Giunta comunale, con gli Assessori Ata Pappalardo, Ezio Pappalardo, Francesco Leonardi e Sergio Alampo. Presenti anche i Consiglieri comunali Rosaria Coco, Giuseppe Di Salvo, Roberta Sciuto, il Presidente della Pro Loco di Zafferana Etnea, Daniele Pennisi, i promoter degli spettacoli, gli operatori culturali e numerosi artisti protagonisti della stagione estiva.

Il Sindaco Salvatore Russo ha dichiarato: “Etna in Scena rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi e identitari della nostra programmazione estiva e, nell’anno del Bicentenario della Fondazione di Zafferana Etnea, assume un significato ancora più importante. Abbiamo costruito un cartellone di assoluto livello, capace di coniugare grandi eventi, cultura e promozione del territorio. Ogni appuntamento rappresenta un’opportunità per accogliere migliaia di visitatori, sostenere le attività economiche locali e raccontare l’identità di una comunità che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.”

Il Vicesindaco e Assessore al Turismo Salvo Coco ha sottolineato: “Etna in Scena è oggi uno dei principali strumenti di promozione turistica di Zafferana Etnea. La qualità degli spettacoli, unita alla bellezza del nostro territorio, contribuisce a rafforzare l’immagine della città come destinazione di eccellenza, un grande evento partecipato che mette in rete istituzioni, associazioni, imprenditori, commercianti e operatori del territorio, generando importanti ricadute per il turismo, il commercio e l’economia locale.”

Nel corso della presentazione, l’Assessore alla Cultura Ata Pappalardo ha illustrato il ricco programma degli appuntamenti culturali che affiancheranno i grandi eventi musicali, con iniziative dedicate al teatro, alla letteratura, alle arti performative e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e identitario della città, offrendo un calendario capace di coinvolgere pubblici di ogni età.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca la Notte Bianca del Bicentenario, in programma martedì 15 luglio, che trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto. Musica, spettacoli itineranti, artisti di strada, animazione, shopping serale, intrattenimento per le famiglie e iniziative diffuse animeranno le vie della città grazie al coinvolgimento delle associazioni cittadine, delle associazioni degli imprenditori e dei commercianti e delle numerose realtà del territorio. Un evento pensato per celebrare la perla dell’Etna, attraverso una grande festa pop, capace di valorizzare il centro storico e sostenere il tessuto economico e commerciale della città.

Calendario degli eventi

• 15 luglio – Notte Bianca del Bicentenario.

• 24 luglio – Carmelo Caccamo

• 25 e 26 luglio – K-Pop

• 1 agosto – Noemi

• 2 agosto – Arisa

• 4 agosto – Simona Molinari

• 6 agosto – Manfredi Di Liberto

• 11 agosto – Gatto Blu

• 12 agosto – Raf

• 13 agosto – Chiara Civello

• 17 agosto – Fabio Concato

• 18 agosto – PFM

• 19 agosto – Levante

• 21 agosto – Niccolò Fabi

• 29 agosto – Marco Masini

Il calendario completo su https://www.facebook.com/etnainscenazafferana?locale=it_IT

Il calendario sarà ulteriormente arricchito nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti e altri protagonisti del panorama artistico nazionale, confermando Etna in Scena 2026 come una delle più importanti rassegne estive della Sicilia.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini e visitatori, a vivere un’estate ricca di emozioni ai piedi dell’Etna, lasciandosi coinvolgere da un programma che unisce spettacolo, cultura, tradizioni, accoglienza e promozione del territorio, nel segno di un anno speciale che celebra i duecento anni della fondazione di Zafferana Etnea.

Ma le sorprese non finiranno qui: la programmazione si estenderà con un vero e proprio “Cartellone Ricco di Stelle”. L’Amministrazione Comunale di Zafferana Etnea invita cittadini, turisti e appassionati a partecipare a questa straordinaria rassegna, che si pone l’obiettivo di arricchire ulteriormente l’offerta turistica, culturale e ricreativa dell’intero territorio etneo.

Per informazioni sul programma completo, sulle date e sui luoghi degli eventi, è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Zafferana Etnea e i canali social ufficiali della rassegna.