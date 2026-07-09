Carlo Verdone ad Acireale: questa sera il primo appuntamento di “Quattro serate con Carlo”

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L’attesa è finita. Questa sera, giovedì 9 luglio, Villa Belvedere apre le porte a “Quattro Serate con Carlo”, la rassegna dedicata a Carlo Verdone che, fino a domenica 12 luglio, porterà ad Acireale alcuni dei protagonisti più autorevoli del cinema italiano.

La serata inaugurale prenderà il via alle 20.30 con i saluti istituzionali e la presentazione ufficiale della rassegna e della monografia Carlo, un Sacco Grande, pubblicata da Rubbettino e dedicata al percorso artistico e umano di Carlo Verdone. Ne discuteranno, insieme al regista e attore romano, l’attrice Regina Orioli, i critici Valerio Caprara, GianLorenzo Franzì e lo sceneggiatore Pasquale Plastino. Interverrà il compositore Giuseppe Romeo.

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A seguire sarà proiettato il film Gallo Cedrone (1998).