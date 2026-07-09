Scuola: quando il disagio chiede ascolto, a Enna il convegno regionale dei Dirigenti Scolastici della Flc Cgil Sicilia, 10 e 11 luglio

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Si terrà il 10 e 11 luglio 2026 a Enna, presso la Sala Congressi dell’Hotel Sicilia (Piazza Napoleone Colajanni, 7), il convegno regionale dal titolo “Scuola: quando il disagio chiede ascolto”. L’evento, organizzato da FLC CGIL Sicilia e Proteo Fare Sapere Sicilia, è rivolto in particolare ai dirigenti scolastici della regione e si propone come un momento di approfondimento e confronto sul crescente malessere giovanile e sul ruolo cruciale che la scuola è chiamata a svolgere.

Il disagio giovanile è una realtà complessa e in continua evoluzione, che si manifesta attraverso forme diverse, dal disorientamento affettivo e relazionale fino a veri e propri atti di devianza e criminalità minorile. La scuola, prima istituzione dopo la famiglia, si trova quotidianamente ad affrontare queste sfide, spesso in condizioni di risorse insufficienti e con carichi di lavoro sempre maggiori per docenti e personale. In risposta a queste problematiche, il governo sembra privilegiare un approccio meramente securitario, trascurando la funzione educativa e di ascolto che dovrebbe essere al centro del sistema scolastico. Il convegno di Enna intende, invece, rilanciare la necessità di mettere la scuola nelle condizioni di svolgere pienamente il suo ruolo, superando la logica del controllo per abbracciare quella dell’ascolto e della prevenzione.

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Il programma dei lavori

I lavori prenderanno il via venerdì 10 luglio a partire dalle ore 14.30 con le operazioni di accoglienza, accredito e consegna dei materiali ai partecipanti. Alle ore 15.00, dopo la presentazione dei lavori affidata a Eliana Romano, Presidente di Proteo Fare Sapere Sicilia, e ad Adriano Rizza, Segretario Generale della FLC CGIL Sicilia, saranno rivolti i saluti istituzionali da parte di Antonio Malaguarnera, Segretario Generale della CGIL di Enna, e di Viviana Assenza, Dirigente dell’Ambito Territoriale di Enna Caltanissetta.

Il cuore della prima giornata sarà dedicato alle relazioni di esperti, in programma a partire dalle ore 15.30. Ad aprire la serie di interventi sarà il Professor Nicola Malizia, Ordinario di Criminologia, Vittimologia e Devianza presso l’Università “Kore” di Enna, che affronterà il tema delle “Aggregazioni giovanili devianti: dal fenomeno al ruolo della scuola”. A seguire, Eliana Chiavetta, Presidente dell’Associazione “Amici San Patrignano” Sicilia, presenterà il modello dello “spazio di tregua” come strumento di contrasto al disagio giovanile. Concluderà le relazioni il Dott. Gaetano Paci, Procuratore Capo del Tribunale di Reggio Emilia, che interverrà su “Criminalità giovanile e ricerca delle cause del disagio. Il ruolo della giurisdizione tra prevenzione e repressione”.

Alle ore 17.15 è prevista una tavola rotonda, moderata dalla giornalista Mascia Quadarella, che vedrà confrontarsi Samanta Anna Lacagnina, docente dell’I.C. “G. Verga” di Gela, Franco Pignataro, Coordinatore regionale dei Dirigenti Scolastici FLC CGIL Sicilia, l’Assessore Regionale all’Istruzione e Formazione Professionale Mimmo Turano, il Dirigente dell’USR Sicilia Marco Anello, Caterina La Rocca, componente dell’Esecutivo della Rete Studenti Medi Nazionale, la studentessa Claudia Savarino del Liceo Scienze Umane “F. Fedele” di Agira, e Gabriella Messina, Segretaria Confederale della CGIL Sicilia.

La seconda giornata, sabato 11 luglio, si aprirà alle ore 9.00 con la presentazione dei lavori affidata a Franco Pignataro, Coordinatore regionale dei Dirigenti Scolastici FLC CGIL Sicilia. Alle ore 9.15 prenderanno il via le relazioni della mattinata: Monica Fontana, Responsabile Nazionale dei Dirigenti Scolastici FLC CGIL, terrà un intervento sul tema “Il nuovo CCNL Area V: tutele, responsabilità e prospettive per la dirigenza scolastica”, mentre Patrizia Colella, Dirigente Scolastica e referente nazionale di Proteo Fare Sapere, approfondirà il tema de “La governance della IA a scuola”. A seguire, alle ore 10.45, sarà aperto il dibattito con i partecipanti, che rappresenterà un momento di confronto diretto e di scambio di esperienze tra i dirigenti scolastici presenti.

Le conclusioni del convegno sono affidate, a partire dalle ore 12.00, a Gianna Fracassi, Segretaria Generale della FLC CGIL Nazionale.

L’iniziativa, che si inserisce nel solco delle attività promosse da FLC CGIL e Proteo Fare Sapere per sostenere il personale scolastico e rilanciare il ruolo della scuola pubblica, rappresenta un’opportunità di formazione e confronto per tutti i dirigenti e gli operatori del settore. L’invito a partecipare è esteso a tutta la comunità educante.