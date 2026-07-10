AUSER Catania e AUSER Sicilia promuovono l’incontro “No alla guerra e al razzismo”: sabato 11 dedicato alla pace, alla solidarietà e all’integrazione

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AUSER Catania e AUSER Sicilia promuovono l’iniziativa “No alla guerra e al razzismo – Pace, Solidarietà, Integrazione”, in programma sabato 11 luglio 2026, alle ore 17 nella sede della CGIL di Catania, in via Crociferi 40.

L’incontro nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto sui temi della pace, dell’accoglienza, della convivenza tra i popoli e della tutela dei diritti umani, attraverso le testimonianze di associazioni, operatori sociali, mediatori culturali e rappresentanti del mondo del volontariato e del sindacato.

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Nel corso del pomeriggio interverranno Nicoletta Gatto (AUSER Catania), Eren Saweris (Penelope), Giulia Paravizzini (Centro Astalli), Glauco La Martina (Cooperativa Prospettive), Chiara Troiano (INTERSOS), Giorgio Scarpa (Presidente AUSER Sicilia), Francesco Lucchesi (Segreteria CGIL Sicilia), Oriana Cannavò (Associazione Penelope), Nino De Cristoforo (Comitato di Solidarietà con il Popolo Palestinese), Leni Vallejo (Comunità Filippina), Ismael Kourouma (Associazione New Life), Valeria Gallitto (COPE) ed Emanuel Sammartino (Ufficio Migranti CGIL Catania).

L’incontro sarà coordinato dalla giornalista Rosa Maria Di Natale, mentre le conclusioni saranno affidate a Lella Brambilla, rappresentante di AUSER Nazionale.

Ad arricchire l’iniziativa sarà una mostra dedicata alla condizione delle donne in Afghanistan, curata da INTERSOS, insieme a stand gastronomici con specialità di diverse tradizioni culturali e momenti di musica e socialità, a testimonianza del valore dell’incontro tra popoli e culture.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per riaffermare il rifiuto di ogni forma di guerra, discriminazione e razzismo, promuovendo una società fondata sulla solidarietà, sull’inclusione e sul dialogo interculturale.

L’ingresso è libero.