Formazione Professionale in Sicilia: FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA e SNALS esprimono apprezzamento per il ripristino dell’Avviso 33

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PALERMO, 10 luglio 2026 – Le segreterie regionali di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA e SNALS esprimono viva soddisfazione e apprezzamento per la decisione di ripristinare l’iter amministrativo dell’Avviso 33. Un atto di responsabilità che sblocca una situazione di stallo e restituisce certezze a un settore vitale per l’isola.

In una nota congiunta, i responsabili regionali Michele Vivaldi, FLC CGIL Sicilia, Honorè Federico CISL SCUOLA Sicilia, Ninni Panzica, UIL SCUOLA RUA Sicilia, e Clelia Casciola, SNALS, commentano l’evoluzione della vicenda sottolineando la centralità del dialogo istituzionale.

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“Il ripristino dell’Avviso 33 non rappresenta la vittoria personale di qualcuno, ma il trionfo della forza delle argomentazioni e del buon senso. Abbiamo fatto le nostre osservazioni, mosso le nostre critiche, difeso le nostre posizioni argomentando, sempre con il fine ultimo di tutelare il bene comune e garantire stabilità al sistema.”

I quattro esponenti sindacali rimarcano con forza la vera natura e l’obiettivo che deve guidare l’intero comparto.

“La formazione professionale non è proprietà della politica, dei sindacati o delle associazioni datoriali. Essa appartiene esclusivamente ai cittadini siciliani. I lavoratori, i giovani e i disoccupati della nostra terra hanno un disperato bisogno di una buona formazione, che può essere garantita solo attraverso una politica efficace, un sindacato costantemente attento e la presenza di enti di formazione virtuosi.”

Con questo provvedimento si gettano le basi per ripartire con una programmazione seria. FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA Sicilia e SNALS ribadiscono il proprio impegno a vigilare affinché il settore prosegua nel segno della trasparenza, della qualità dell’offerta formativa e della tutela dei diritti dei lavoratori.