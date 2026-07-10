Formazione Professionale in Sicilia, fumata nera all’incontro con Turano: salta la data del 15 settembre. I sindacati all’attacco: «Regione allo sbando, nessun passo avanti sulle criticità»

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Si è concluso con un nulla di fatto l’incontro tenutosi ieri e convocato dall’Assessore regionale all’Istruzione e Formazione Professionale, Mimmo Turano. I responsabili regionali di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA E SNALS CONFSAL esprimono profonda preoccupazione a seguito del tavolo istituzionale, che non ha registrato alcun passo avanti rispetto alle gravi criticità gestionali e strutturali già ampiamente denunciate nei giorni scorsi.

Al contrario, la riunione ha sancito una rottura totale: preso atto dell’impossibilità dell’Amministrazione di garantire l’avvio regolare dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) entro il prossimo 15 settembre con le dovute coperture, la quasi totalità delle associazioni datoriali presenti ha annunciato formalmente di non voler far partire le attività didattiche sotto la propria ed esclusiva responsabilità giuridica ed economica.

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“Prendiamo atto della scelta delle associazioni datoriali, ad eccezione di Assofor che hanno annunciato di non voler far partire i corsi sotto la propria responsabilità. A nostro avviso si tratterebbe di un passo indietro e l’interruzione di un circolo virtuoso che ha permesso non solo continuità didattica e allineamento con il calendario della scuola pubblica, ma anche continuità retributiva per gli operatori del settore. Non si può pretendere che i corsi aprano i battenti senza decreti, senza graduatorie e senza coperture finanziarie, scaricando oneri e rischi legali sui soggetti attuatori e, di riflesso, sulla pelle dei lavoratori. Chiedere un “atto di fede” al buio significa esporre i lavoratori a mesi di precarietà e stipendi non pagati. Non lo permetteremo» dichiarano Michele Vivaldi, FLC CGIL, Honorè Federico, CISL Scuola, Ninni Panzica, UIL Scuola RUA e Clelia Casciola, SNALS CONFSAL.

“Il quadro di totale paralisi – continuano i sindacalisti – del settore è stato ulteriormente aggravato dall’assoluto isolamento dell’associazione datoriale Assofor, unica sigla rimasta al tavolo dopo che tutte le altre organizzazioni maggiormente rappresentative Cenfop, Forma.re, Forma Sicilia, Anfop, Federterziario, e Unsic) hanno abbandonato l’incontro in segno di protesta. Nel corso del confronto, inoltre, è rimasto un nodo politico e amministrativo inquietante: non è stata fornita alcuna risposta chiara su quali dati certi e certificati Assofor abbia condotto la propria ricognizione – posta alla base della nota inviata all’Assessorato – che ha spinto l’Assessorato a sconfessare il lungo e approfondito lavoro istruttorio svolto dai propri stessi uffici dell’amministrazione”.

“La tensione tra l’Amministrazione e le parti sociali mette ora a rischio l’anello più debole della catena: migliaia di giovani siciliani che usufruiscono di questi percorsi formativi, spesso provenienti da aree interne o contesti sociali svantaggiati, per i quali il ritardo o il blocco delle attività didattiche si traduce immediatamente in un incentivo alla marginalità e all’abbandono. Non saremo inerti allo smantellamento di un servizio educativo essenziale, che in Sicilia rappresenta un argine importante contro la dispersione scolastica. Lasciare a casa i ragazzi il 15 settembre è un fallimento politico della Regione Siciliana. Le tutele dei lavoratori e il diritto allo studio degli alunni non sono variabili dipendenti da equilibri di palazzo o dati non verificati. Chiediamo un intervento urgente del Presidente della Regione per ripristinare la legalità amministrativa, o la mobilitazione sarà totale e immediata” concludono le Organizzazioni Sindacali.