Palcoscenico Catania,  “Ginevra e la dura legge di Scozia” il nuovo appuntamento con la Compagnia Arte e Pupi dei Fratelli Napoli 

- Pubblicità -

CATANIA – Continuano con successo gli attesi appuntamenti con l’Opera dei Pupi della “Compagnia Arte e Pupi dei Fratelli Napoli”, spettacoli in programmazione per il progetto Palcoscenico Catania, finanziato dal Fondo Nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Sabato 11 luglio, alle ore 20.30, al Teatro San Filippo Neri, andrà in scena su copione di Alessandro e Fiorenzo Napoli “L’innocenza di Ginevra”, raccontata nei canti IV, V e VI dell’ “Orlando furioso”.

- Pubblicità -

Con la partecipazione straordinaria di Tiziana Giletto nella parte della protagonista.

“Ginevra- racconta Fiorenzo Napoli- ama il bel cavaliere italiano Ariodante, il quale la corrisponde appassionatamente. I due sono sul punto di convolare a giuste nozze con la benedizione del sovrano, senza però tenere conto della gelosia del Connestabile Polinesso, primo ministro di Scozia, che ama Ginevra e avrebbe voluto sposarla con la segreta intenzione di succedere al re suo padre. Polinesso comincia a tessere un’aspra vendetta, alla fine sventata dall’impavido Rinaldo, che aveva attraversato la Manica per chiedere aiuto contro Agramante.

Tutti i personaggi dell’episodio, che s’impongono per il notevole spessore psicologico dei caratteri, erano e sono un importantissimo banco di prova per i parlatori.”

“Polinesso architetta un terribile quanto raffinato intrigo-continua Davide Napoli-, per il quale, contando sull’ignara complicità della sua amante Dalinda, dama di compagnia di Ginevra, farà apparire la giovane come una traditrice fino ad accusarla di infedeltà e invocare contro di lei il giudizio di Dio secondo “l’aspra legge di Scozia”, ovvero la pena capitale se un cavaliere non dimostrerà la sua innocenza.”

Questo copione- come ha spiegato Alessandro Napoli- è un omaggio a Biagio Sgroi e Italia Chiesa Napoli, grandissimi interpreti di questa serata con le loro parlate e ai grandi maestri di scena Sebastiano Zappalà e Natale Napoli a cui è ispirato l’allestimento scenotecnico.