Beach volley: conclusa la prima giornata a Marina di Modica nella tappa del campionato italiano, peccato per le coppie siciliane

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Subito spettacolo nella tappa Gold del campionato italiano di beach volley maschile a Marina di Modica, organizzata da Isoci con il sostegno di Regione Sicilia, Libero Consorzio Comunale di Ragusa e comune di Modica.

DEFINITO IL MAIN DRAW. Domani, sabato 11 luglio, a partire dalle 8.30 con l’ingresso in gara delle migliori coppie del circuito nazionale, pronte a contendersi i punti in palio e il successo nella seconda tappa Gold della stagione.

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Nel torneo maschile staccano il pass per la prima giornata (che si giocherà con la formula della pool play): Matteo Camozzi-Nicolò Siccardi, Luca Cravera-Federico Geromin, Daniele Sablone-Paolo Ficosecco, Matteo Camerani-Matteo Bellucci, Alessandro Carucci-Alessandro Preti, Edoardo Pantalei-Andrea Lupo. Manuel Alfieri e Alex Ranghieri – teste di serie numero uno e campioni d’Italia in carica – guidano il gruppo dei big del beach volley che regaleranno grande spettacolo. Giacomo Spadoni e Marco Ulisse, Tiziano Andreatta e Raoul Acerbi, Tobia Marchetto e Michael Burgmann, Davide Borraccino e Marco Viscovich, Marco Caminati ed Enrico Rossi, Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Simone Podestà e Paolo Ingrosso, Andrea Frinolli e Daniele Lupo, Michele Luisetto e Fabrizio Mussa. Per Daniele Lupo – argento alle Olimpiadi 2016 di Rio – l’ennesima sfida della sua carriera. A Marina di Modica torna per la terza volta da vincitore delle precedenti edizioni (nel 2024 con Zaytsev, l’anno scorso con Davide Borraccino).

TABELLONE FEMMINILE. Nel tabellone femminile le sei coppie che si sono qualificate al main draw sono: Elisa Tonello-Francesca Pastore, Lee Fezzi Cindy-Irene Enzo, Anna Pelloia-Maria Rachele Mancinelli, Valentina Torrese-Martina Biancini, Sofia Arcaini-Eleonora Annibalini, Courtney Schwan-Alice Eaco.

Nel femminile, le prime due teste di serie sono le vincitrici delle ultime due edizioni a Marina di Modica: Chiara They e Sara Breidenbach, allenate da James Martis, vinsero l’anno passato, mentre Alice Gradini e Federica Frasca conquistarono la vittoria nel 2024. In ordine di testa serie (alle 10 si uniscono le sei qualificate) non mancano vecchie conoscenze in questi ultimi anni a Modica: Erika Ditta e Giada Benazzi, Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Jessica Belliero Piccinin e Francesca Michieletto, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, Anna Piccoli ed Elisa Salvador, Alice Pratesi e Sofia Orciani, Sara Franzoni e Valeria Tallevi Diotallevi.

LA GIORNATA DI QUALIFICAZIONE. Il beach volley regala grandi emozioni. Sempre. Dopo l’ottimo avvio della mattinata, nessuna coppia dell’Isola è riuscita a conquistare l’accesso al tabellone principale.

A un passo dall’impresa Franco Arezzo e Simone Augugliaro. Dopo aver superato nel derby catanese Corrado Paternò Castello e Giovanni Firrincieli, la coppia, allenata da Gianpietro Rigano, ha sfiorato il main draw contro Matteo Camerani e Matteo Bellucci. I siciliani – seguiti da We Beach – si sono aggiudicati il primo set e hanno condotto il gioco anche nel secondo parziale, gestendo il vantaggio fino a oltre due terzi della frazione. La rimonta degli avversari ha però cambiato l’inerzia dell’incontro, concluso al tie-break con il successo per 2-1 di Camerani-Bellucci.

Si ferma al turno decisivo anche il cammino dei catanesi Geri Ndrecaj e Simone Orto. Dopo il convincente successo all’esordio contro Gian Marco Galiazzo e Nicolò Fusaro, la coppia etnea ha ceduto in due set a Matteo Camozzi e Nicolò Siccardi, vedendo così sfumare la qualificazione.

Sorride invece Paolo Ficosecco, autentico simbolo della longevità e della resilienza del beach volley italiano. Il marchigiano, classe 1979, a 46 anni continua a essere protagonista ai massimi livelli e conquista il pass per il main draw al termine di una splendida rimonta contro Davis Krumins e Nicolò Mancin, battuti 2-1, insieme con il compagno Daniele Sablone (al secondo torneo insieme dopo il terzo posto dI Gela)

Per Ficosecco (tricolore nel 2012 con Casadei), inoltre, la qualificazione assume un sapore particolare. Da anni è profondamente legato alla Sicilia, a Catania e allo storico lido delle Capannine, dove si allena sotto la guida di Gianpietro Rigano (giocando due finali scudetto). Un rapporto consolidato che lo ha reso, di fatto, un siciliano d’adozione e uno dei beniamini del pubblico isolano. L’esordio è previsto domani mattina proprio con i campioni d’Italia in carica Manuel Alfieri (peraltro già regista dell’Avimecc Modica in A3) e Alex Ranghieri.