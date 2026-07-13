Guglielmino al Platamone per Palcoscenico Catania riscrive il Bell’Antonio di Brancati

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Sul palco del Cortile Platamone sabato 18 luglio, alle ore 21.00, per la rassegna Palcoscenico Catania nell’ambito del progetto “Il teatro e il mito in periferia”, ritorna in scena l’attore, regista e drammaturgo Salvatore Carmine Guglielmino con un’attenta ed approfondita rilettura del “Bell’Antonio” di Vitaliano Brancati.

Il celebre testo sotto l’adattamento, la regia e la scrittura scenica di Guglielmino diventa “Il Bell’Antonio- l’ombra del padre”, per una produzione Mitoff ed interpretato dalla Compagnia dei Miti, diretta sempre da Guglielmino.

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Evento, patrocinato dal Comune di Catania, dall’Assessorato alla Cultura del Comune e dal Ministero della Cultura, che racconta il complicato e traumatico rapporto tra il figlio Antonio e il padre Alfio.

“Il padre- dichiara Salvatore Carmine Guglielmino protagonista insieme ad Alfio Belfiore, Marta Limoli, Laura Sfilio e Franco Colaiemma con la voce fuoricampo dell’attrice Anastasia Caputo che sarà anche assistente alla regia- incarna un modello autoritario e ossessionato dalla virilità, proiettando sul figlio aspettative irrealistiche”.

Il bell’Antonio, interpretato da Alfio Belfiore che coadiuverà Guglielminocome aiuto regia, non può e non deve mostrarsi fragile o diverso, poichè cresce schiacciato dall’immagine del “maschio perfetto” costruita dal padre e dalla comunità.

“La sua impotenza- continua Guglielmino- assume così un significato simbolico, diventando il segno di un trauma profondo e dell’impossibilità di corrispondere al modello paterno da qui “L’ombra del padre” che domina la vita del protagonista, trasformando il rapporto filiale in una fonte di sofferenza e di perdita della propria identità”.

Saranno presenti allo spettacolo tutti i partecipanti ai laboratori teatrali “Il teatro e il mito in periferia” diretto da Guglielmino per il progetto Palcoscenico Catania che assisteranno allo spettacolo come prima lezione formativa.