Cabaret e mucica: Anna Tatangelo a Palermo con i Comici in Palazzo

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Sarà Anna Tatangelo la guest star della gang cabaret di Comici in Palazzo che martedì 4 agosto alle ore 21 si esibiranno al teatro di Verdura di Palermo con il loro irriverente spettacolo. Dopo il grande successo registrato lo scorso anno, la comicità spontanea e fresca di ‘Comici in Palazzo’ è già tornata in tv su TRM, con la seconda edizione dello show; adesso Andrea Lupo, Ivan Fiore, Daniele Vespertino e Claudione Di Giovanni saranno nella loro Palermo per continuare a stupire il pubblico con nuovi esilaranti sketch comici. Già avviata la prevendita su www.ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati. Biglietti a partire da 23 €. Lo spettacolo si avvale della collaborazione della Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. Lo show di Palermo vedrà la partecipazione straordinaria di Anna Tatangelo, che eseguirà un mix dei suoi più grandi successi e riderà con gli improbabili inquilini di Comici in Palazzo.

A formare un intero palazzo di comici ci sono un portiere alle prese con dei condomini molto particolari, un postino ‘impostato’, un dottore improbabile, un mago cialtrone, un inquilino eternamente moroso, e tante altre figure che insieme formano questo eccentrico condominio. Questa è la formula vincente dello spettacolo ‘Comici in Palazzo’, uno spettacolo nato per stupire il pubblico battuta dopo battuta, grazie ai tempi comici straordinari che lo contraddistinguono.

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Comici in Palazzo non è una vera kermesse di comici, ma più una sit com dai ritmi sostenuti, con un mix di attori e cabarettisti giovani e navigati, che danno vita a uno spettacolo irresistibile. Questo show nasce da una felice idea di Andrea Lupo, Ivan Fiore, Daniele Vespertino e Claudione Di Giovanni. Comici in palazzo, che si avvale della collaborazione ai testi di Marco Pomar, ha subito conquistato il pubblico, che ogni settimana ha riempito il teatro Orione sia per i laboratori che per le registrazioni delle puntate, ma adesso è pronto a conquistare tutti i teatri siciliani, iniziando proprio dal Teatro Impero di Marsala. Rispetto alla passata edizione, sono numerosi gli inserimenti di nuovi protagonisti, così come nuovi personaggi interpretati dagli stessi attori della prima edizione. Si sono aggiunti alla squadra Ciro Chimento, Cocò Gulotta, Massimiliano Sciascia, Samuele Marino, Martina Di Franco e Sergio Di Lorenzo. Confermatissimi il “moroso” Piero Salerno, ogni settimana alla disperata ricerca di consenso con tutti i mezzi per diventare amministratore del condominio, Daniela Pupella, nei panni della mamma del signor Mezzatacca, ovvero Daniele Vespertino, il dottor Tony Carbone con i suoi aneddoti, l’impresario di pompe funebri Nino Balistreri, il tifoso Maurizio La Blasca, il non vedente Ciccio Librera, il piccolo-grande Valentino Pizzuto nei panni del giovane Virticchio, Emanuele Scelta nei panni di un impiegato comunale nullafacente, e i succitati big: Ivan Fiore, sia nelle vesti di un mago discutibile, che di un supereroe da perfezionare, che di un professore che gioca con le parole; Claudione Di Giovanni, sia postino che signor Biondo, condomino prepotente, che membro del duo di rapper insieme al suo partner Daniele Vespertino. Il ruolo di portiere, oltre a quello di Mimmo, un esilarante esperto di immagine in salsa palermitana, è di Lupetto, a cui non resta che barcamenarsi tra questi folli condomini, per un palazzo tutto da ridere.