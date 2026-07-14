”Il Piacere è tutto mio”: Eduardo Saitta apre la rassegna estiva di Nicolosi

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Eduardo Saitta apre la rassegna estiva di Nicolosi con una serata tutta da ridere. Scritta e interpretata dall’attore catanese, la commedia brillante IL PIACERE È TUTTO MIO è capace di coniugare ironia, qualità e profonda empatia con il pubblico. Prodotta dall’associazione culturale Progetto Teatrando, la messinscena verrà rappresentata domenica 19 luglio ore 21.00 al Parco comunale G. Anselmi. Sul palco, assieme al protagonista, Ramona Polizzi e Adriano Fichera. Biglietti disponibili su Liveticket al link https://tinyurl.com/saitta-nicolosi.

Lo spettacolo si presenta come un racconto brillante e autentico, in cui l’attore-autore siciliano trasforma il quotidiano in materia teatrale viva. Attraverso aneddoti, osservazioni acute e situazioni in cui è facile riconoscersi, EDUARDO SAITTA accompagna gli spettatori in un viaggio fatto di sorrisi, emozioni e riflessioni leggere ma mai superficiali. Le piccole ansie di ogni giorno, le frenesie, le contraddizioni della vita moderna diventano così spunti per ridere di sé e guardare il mondo con maggiore consapevolezza.

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IL PIACERE È TUTTO MIO mette al centro il gusto del racconto e della condivisione, restituendo al teatro la sua funzione più intima e sincera: quella di creare un contatto diretto con il pubblico. Un uso della parola e della scena che arriva dritto al cuore, senza artifici, puntando su un linguaggio semplice e su una comicità che nasce dall’esperienza comune.

Con “Il piacere è tutto mio”, si inaugura la rassegna estiva al Parco comunale G. Anselmi di Nicolosi (CT). Un cartellone di 4 straordinari appuntamenti da non perdere.

Si parte domenica 19 luglio alle ore 21:00.

Mercoledì 29 luglio ore 21:00 è la volta di Enrico Guarneri con “Quaranta… ma non li dimostra”;

giovedì 20 agosto ore 21:00 torna Enrico Guarneri con “L’avaro”;

lunedì 24 agosto ore 21:00 il gran finale con Gino Astorina in “Non è vero ma ci credo”.

Per sottoscrivere l’abbonamento ai 4 spettacoli, è possibile recarsi direttamente presso il Teatro Abc oppure inviare un’e-mail a stagionenicolosiestiva@gmail.com indicando nome, cognome e un recapito telefonico.