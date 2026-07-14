Tre tramonti da vivere sull’Etna: arte, vino e cultura per la nuova edizione di “Wines at Sunset” da Gambino

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Linguaglossa (CT) – Torna sull’Etna “Wines at Sunset – La Dolce Vita sull’Etna”, la rassegna estiva dell’azienda vitivinicola Gambino che, dopo il successo della prima edizione, rinnova l’appuntamento con tre serate in programma il 24 e 31 luglio e il 7 agosto. Un format che intreccia vino, cultura, musica e convivialità, trasformando il tramonto in un’esperienza da vivere attraverso degustazioni, racconti e momenti di condivisione.

Affacciata su uno dei punti panoramici più affascinanti dell’Etna, Gambino è immersa tra i vigneti di Linguaglossa, in una posizione privilegiata che permette di ammirare, in un unico colpo d’occhio, il vulcano, i terrazzamenti vitati e il Mar Ionio. Un paesaggio che cambia colore con il calare del sole e che diventa il vero palcoscenico di Wines at Sunset, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza che unisce natura, vino e bellezza.

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Il filo conduttore dell’edizione 2026 è racchiuso in tre parole: Creare. Ascoltare. Partecipare. Un invito a vivere la cantina in modo nuovo, attraverso esperienze che raccontano la filosofia della famiglia Gambino e il profondo legame costruito in oltre cinquant’anni con il territorio etneo. Un percorso che va oltre la degustazione per trasformare il vino in uno strumento di incontro, scoperta e partecipazione, capace di intrecciare arte, cultura e paesaggio.

Ad inaugurare la rassegna, giovedì 24 luglio, sarà Paint & Sip al Tramonto, un appuntamento dedicato alla creatività. Guidati da un’artista locale gli ospiti saranno invitati a dipingere la propria tela lasciandosi ispirare dai colori del paesaggio etneo e da una selezione di vini della Cantina Gambino. Il laboratorio sarà un’occasione per osservare il territorio con uno sguardo nuovo, trasformando il tramonto, i vigneti e il vulcano in fonte d’ispirazione artistica. Al termine dell’esperienza, i giardini della cantina si apriranno alla Garden Food Experience, un percorso gastronomico pensato per accompagnare la degustazione dei vini della casa, mentre un DJ Set accompagnerà la serata fino a tarda sera.

Il secondo appuntamento, giovedì 31 luglio, sarà dedicato a Garden Wine Stories & Cinema Experience, un viaggio tra vino, memoria e racconto. Tre etichette della Cantina Gambino diventeranno il punto di partenza per narrare tre storie diverse: quella di un luogo, quella di una persona e quella di una vendemmia. Attraverso il dialogo con giornalisti, scrittori e ospiti del mondo della cultura, il pubblico sarà accompagnato in un percorso che intreccia il vino con la Sicilia, l’arte e il tempo, offrendo una lettura autentica dell’identità etnea. La serata proseguirà con la Garden Food Experience e si concluderà con la magia del cinema sotto le stelle, in un’atmosfera intima e suggestiva.

Gran finale giovedì 7 agosto con Sunset Wine Challenge & Live Music, l’appuntamento più coinvolgente dell’intera rassegna. I partecipanti saranno protagonisti di una degustazione alla cieca che li porterà a confrontarsi con tre “mystery wines”. Divisi in gruppi e guidati dallo staff della cantina, metteranno alla prova olfatto, gusto e capacità di osservazione per riconoscere i vini in assaggio. Al termine della sfida sarà proclamato il Sunset Wine Detective, premiando chi saprà dimostrare maggiore sensibilità e intuito. A seguire, la musica dal vivo accompagnerà il pubblico tra brindisi e convivialità con il finale grill party in giardino, regalando l’ultimo tramonto della rassegna.

Per ciascun appuntamento sarà possibile scegliere tra due formule di partecipazione. La proposta Party (€39) comprende il calice di benvenuto, l’accesso alla Garden Food Experience e due Wine Credits da utilizzare per le degustazioni della selezione SunsetWines. La formula Experience + Party (€55) include invece anche l’attività prevista dalla serata con degustazione di tre vini, oltre all’accesso al party, alla proposta gastronomica e a tre Wine Credits.

Con Wines at Sunset, Gambino rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio vitivinicolo e paesaggistico dell’Etna, proponendo un calendario di appuntamenti in cui il vino diventa il filo conduttore di esperienze autentiche, capaci di mettere in relazione persone, territorio e cultura. Tre serate pensate per vivere il tramonto da una prospettiva privilegiata, dove la bellezza del paesaggio incontra il piacere della condivisione e ogni calice racconta una storia.

Per partecipare al ricco programma di “Wines at Sunset. La Dolce Vita sull’Etna” è necessaria la prenotazione attraverso: il sito di Gambino Vini, alla sezione Prenota: Degustazioni Vini Sicilia – Vini Gambino o tramite il contatto mail: eventsgambino@gmail.com o contattando i numeri +39 348 8220130 oppure +39 327 0014947