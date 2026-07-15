”Sicilia 1943, il coraggio della memoria”: conversazione sull’Operazione Husky e sul Museo dello sbarco

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CATANIA – Il valore o, meglio, il coraggio della memoria, il rispetto per tutti i Caduti, particolari inediti sulla realizzazione del Museo dello Sbarco in Sicilia 1943 e su episodi bellici, sono stati alcuni degli argomenti trattati nel corso della conversazione sull’Operazione Husky, organizzata dall’associazione Generattivi, cantieri di cultura e informazione, proprio all’interno della struttura museale della Città metropolitana, alle Ciminiere.Quattro relatori autorevoli hanno intrattenuto per circa un’ora e mezza il numeroso e attento pubblico. Al microfono si sono alternati: Angelo Plumari, ricercatore storico e scrittore del libro “Operazione Husky, la guerra nell’entroterra ennese”; Vito Giuffrida, che ha curato l’allestimento scenografico del Museo e realizzato la simulazione dell’approdo sulle coste siciliane di un mezzo da sbarco americano; il colonnello Corrado Rubino, consulente del Museo dello sbarco in Sicilia e Vito Paolo Marullo, amministratore del Mausoleo militare germanico di Motta S. Anastasia, che ha raccontato la tradizione dei sassi posti accanto ai nomi dei caduti e la storia dell’atleta Luz Long, morto in combattimento a Santo Pietro, Caltagirone, seppellito nel cimitero tedesco. Il giornalista Daniele Lo Porto, presidente di Generattivi, ha moderato l’incontro e letto il messaggio di saluto inviato dall’Inghilterra da George Hay, storico ufficiale della Commissione per le onoranze ai caduti del Commonwealth, che comprende il cimitero di Bicocca. L’organizzazione dell’intero evento, la scelta dei video musicali, la realizzazione delle foto e dei video proiettati durante le relazioni, è stata curata dall’artista Sonja Streck. Salvino Maltese, responsabile del Polo museale e culturale Le Ciminiere, e Salvatore Marcello Platania, referente per la gestione museale, hanno introdotto la conversazione che si è tenuta proprio nei giorni dello sbarco in Sicilia. Hanno partecipato alla conversazione anche alcuni rappresentanti del Gruppo di Rievocazione Storica “HUSKY 1943” di Siracusa: Massimo Paladino (segretario dell’associazione), Salvo Cataneo, Giuseppe Incorvaia e Anthony Morace, in uniformi d’epoca.

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