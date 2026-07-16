Bagheria, l’arte della ceramica diventa impresa: la storia di Laura Buzzetta – Imprese siciliane

Cresciuta tra argilla, pennelli, tele e sculture, l'artigiana porta avanti una tradizione familiare iniziata nel cuore di Palermo. Dal 1995 modella creazioni personalizzate apprezzate anche fuori dalla Sicilia e guarda alle nuove generazioni: «La ceramica non può rimanere soltanto un hobby, può diventare un vero lavoro»

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Bagheria è una città d’arte che ha dato i natali a tre giganti della cultura italiana: il pittore Renato Guttuso, il poeta Ignazio Buttitta e il regista Peppuccio Tornatore, vincitore di un premio Oscar con il film “Nuovo Cinema Paradiso”.

Questo luogo, che si fregia dell’appellativo “La Città delle Ville” (famosa quella dei 62 mostri, realizzata per volere del bizzarro principe Francesco Ferdinando Gravina), è noto anche per l’arte pittorica su legno, legata soprattutto alla storica decorazione del carretto siciliano e a tante botteghe di arte contemporanea.

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Tra i luoghi di interesse figurano il Museo dell’Acciuga e la Bottega Museo di Minico Ducato, ultimo erede della storica dinastia Bottega Ducato, azienda di punta nella decorazione del carretto siciliano. A questi si aggiungono il palazzo municipale, alcune chiese che si affacciano sul corso principale e le botteghe artigiane che, ancora oggi, testimoniano il forte legame di Bagheria con l’arte e la creatività.

Tra queste c’è una realtà specializzata nella lavorazione della ceramica: il laboratorio artigianale “Terrecotte d’Arte”. A guidarla è Laura Buzzetta, artigiana formatasi nel laboratorio del nonno, nel quale lavorava anche il padre, che, dopo la laurea in architettura, si sarebbe dedicato all’insegnamento.

È lei la protagonista di questa nuova tappa della nostra rubrica “Eccellenze Siciliane”. Palermitana d’origine ma bagherese d’adozione da 36 anni, la signora Buzzetta ha avviato la sua attività nel 1995, trasformando in un mestiere una passione che affonda le proprie radici nell’infanzia e nella storia della sua famiglia.

Da quel primo approccio con l’argilla, inizialmente quasi un gioco, prende forma un percorso che la titolare dell’impresa perfeziona negli anni, specializzandosi nella modellazione. «Nasco come presepista», racconta, ricordando la realizzazione di presepi artistici in terracotta rivestiti in stoffa, prima di ampliare la propria produzione ad altre tipologie di oggetti.

È proprio la capacità di modellare la materia a caratterizzare le sue creazioni. «Riesco a personalizzare il mio prodotto creando dei pezzi unici che non si trovano sul mercato», sottolinea la sign. Buzzetta. Opere apprezzate dalla clientela locale e dai turisti che visitano Bagheria, ma capaci di raggiungere, anche attraverso internet, acquirenti nel resto d’Italia e all’estero.

Il lavoro della ceramista è accompagnato da una continua ricerca di nuovi stili, legata anche all’evoluzione dell’arredamento e alle richieste dei clienti. Tra i progetti futuri c’è soprattutto la volontà di trasmettere il proprio sapere: «Mi piacerebbe portare avanti dei corsi per insegnare l’arte della ceramica e della lavorazione dell’argilla».

Nel suo ruolo di presidente nazionale CNA Artistico e Tradizionale, Laura Buzzetta conosce inoltre da vicino le difficoltà che accomunano le imprese del settore in tutta Italia: dall’aumento dei costi delle materie prime a quello dell’energia, particolarmente pesante per un’attività che necessita di macchinari alimentati da elettricità e gas.

Eppure, negli ultimi anni, è cresciuto anche il valore riconosciuto alla ceramica artigianale e all’unicità delle sue produzioni. Da qui il messaggio rivolto alle nuove generazioni: «È importante far comprendere a un ragazzo o a una ragazza che la lavorazione della ceramica non può rimanere soltanto un hobby, ma può diventare una vera e propria attività».

La nuova puntata di “Eccellenze Siciliane” racconta così una passione diventata impresa e un sapere artigiano che guarda al futuro e alla sua trasmissione alle nuove generazioni. Per conoscere i tesori della bottega “Terrecotte d’Arte”, l’appuntamento è alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla pagina Facebook, sul canale Youtube, e su tutti gli altri canali social del giornale. Non mancate!