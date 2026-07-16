Legge elettorale, Giacobbe: “Centrodestra contro la rappresentanza degli italiani in Asia, Africa, Oceania e Antartide. Ce ne ricorderemo.”

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“Con il voto di oggi la maggioranza ha deciso di colpire la rappresentanza democratica degli italiani residenti all’estero, scegliendo di comprimere la voce di milioni di nostri connazionali.”

Lo dichiara il Senatore Francesco Giacobbe, eletto nella Circoscrizione Estero – Africa, Asia, Oceania e Antartide, dopo l’approvazione alla Camera dell’emendamento del centrodestra che riduce le circoscrizioni estere da quattro a due per la Camera e ad una sola per il Senato.

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“È una scelta gravissima. Chi ha votato questo emendamento ha votato contro la rappresentanza degli italiani di Asia, Africa, Oceania e Antartide. Non esistono giustificazioni: si è deciso di rendere ancora più difficile garantire una rappresentanza reale a territori immensi, con comunità che meritano rispetto e attenzione.”

“Accorpare continenti tra loro completamente diversi significa allontanare gli eletti dai cittadini e rendere ancora più debole la voce degli italiani nel mondo. È una riforma che favorisce gli apparati di partito e penalizza gli elettori.”

Il Senatore Giacobbe conclude con un messaggio netto:

“Oggi avete scelto di stare contro la rappresentanza degli italiani di Asia, Africa, Oceania e Antartide. Ce ne ricorderemo. E sono certo che se ne ricorderanno anche i nostri connazionali quando saranno chiamati ad esprimere il loro voto.”