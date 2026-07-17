Servizi sociali, “Estate in hub – Comunità educante”: eventi e spettacoli gratuiti nei quartieri

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Prende il via a Catania la rassegna “Estate in Hub – Comunità Educante” (#CATANIA2026), un’articolata serie di appuntamenti culturali, musicali e d’intrattenimento ad ingresso gratuito, pensata per valorizzare i quartieri della città, promuovere la coesione sociale e offrire momenti di aggregazione e crescita per giovani, famiglie e residenti. Il progetto, promosso dal Comune di Catania e finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito dei programmi di Coesione Italia 21-27 (Metro Plus e Città Medie Sud) con il supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vedrà protagonisti diversi Hub sociali e centri polifunzionali del territorio cittadino. Il ricco calendario di appuntamenti prenderà il largo il 23 luglio alle ore 19:30 presso l’HUB Catania Nord di Via San Luca Evangelista 6, con il concerto del coro polifonico “Tablarmonica Ensemble” diretto dal Maestro Giuliana Sanfilippo, formato da 40 elementi e band strumentale con un repertorio rock, pop, gospel ed etnico, seguito da un piccolo rinfresco. Si proseguirà il 28 luglio alle ore 19:30 all’HUB Centro Storico in Piazza Bovio con una serata multietnica condotta da Agata Visconti, caratterizzata dalle esibizioni live del gruppo senegalese “MAMMAZITA”, dei “Canterini Siciliani” e dei giovani dell’HUB Beato Dusmet e dell’Istituto Madonna Della Provvidenza, tra tarantelle, balli caraibici, pittura estemporanea e aperitivo. Il 30 luglio alle ore 19:00 l’HUB San Giorgio-Nesima-Librino in Piazzale della Resurrezione ospiterà uno spettacolo di cabaret con l’ospite Giuseppe Castiglia. Gli appuntamenti riprenderanno il 24 agosto alle ore 20:30all’HUB Picanello in Piazza Madonna della Salute con l’HUB SHOW “Un palco per la comunità”, uno spettacolo comico dal vivo con sei tra i più apprezzati comici dell’isola. A settembre la rassegna si sposterà al Centro multifunzionale Monte Po «DesTEENazione» in Via Vigo 7 (ingresso Via Pitrè): il 18 settembre alle ore 18:00 andrà in scena l’Opera dei Pupi dei Fratelli Napoli con lo spettacolo “Le imprese di Orlando per amore di Angelica”, mentre il 22 settembre alle ore 18:00 si chiuderà con l’esibizione musicale “Stidda brillantina” a cura di Simona Di Gregorio insieme a Pasqualino Cacciola, Giuliano Gerardi e Roberto Stimoli. “Estate in Hub rappresenta un tassello nel percorso di rigenerazione sociale e culturale di Catania”, ha spiegato l’Assessora ai Servizi Sociali Serena Spoto. “Attraverso il linguaggio universale della musica, del teatro e delle tradizioni popolari, puntiamo a valorizzare i centri di aggregazione giovanile e territoriali, offrendo opportunità ricreative di qualità a titolo completamente gratuito e rendendo minori, famiglie e residenti i veri protagonisti della vita della nostra comunità”.

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