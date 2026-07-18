Cinque giorni che fanno battere il cuore del tango nel cuore del Mediterraneo

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Parte ufficialmente il conto alla rovescia per la XXIV edizione del Catania Tango Festival, l’appuntamento tanguero più atteso dell’estate siciliana, che dal 12 al 16 agosto 2026 trasformerà la città etnea in una vibrante pista da ballo a cielo aperto: negli spazi dell’Anfiteatro de le Ciminiere una pista di ben 350 mq di parquet.

Un evento che non è solo un festival, ma un vero e proprio ponte emozionale tra Catania e Buenos Aires, capace di confermare, anno dopo anno, il ruolo della Sicilia come capitale italiana del tango argentino. Riconosciuto tra i festival internazionali più amati e apprezzati al mondo – nella terna dei migliori con una prestigiosa nomination agli Oscar del Tango di Buenos Aires – il Catania Tango Festival torna per regalare cinque giorni indimenticabili, dove la passione per il ballo si intreccia con la bellezza dei luoghi, l’ospitalità siciliana e il calore dell’estate.

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La suggestiva cornice dell’Anfiteatro Le Ciminiere, nel cuore pulsante della città, farà da palcoscenico a un programma ricchissimo. Facilmente raggiungibile, la location accoglierà tangueri provenienti da ogni regione d’Italia, da tutta Europa e da angoli remoti del pianeta, tutti pronti a calcare la pedana e a lasciarsi avvolgere dall’atmosfera unica che solo Catania sa regalare. Ad un mese dall’evento sono già 20 le nazioni di provenienza dei tangueri già registrati alla manifestazione, i numeri tendono a crescere nelle ultime settimane. Un messaggio anche di solidarietà, pace e benvenuto è quello che accoglie i tangueri da ogni parte del mondo, anche da quelle dove i conflitti sono di casa o vicini, il tango diventa un luogo di accoglienza e cura.

Un cast stellare e musica dal vivo

A dare il ritmo a questa edizione sarà un parterre di maestri di fama internazionale, vere eccellenze del tango argentino: Lucila Cionci & Rodrigo “Joe” Corbata; Yanina Quiñones & Neri Piliu; Constanza Vieyto & Ricardo Astrada e ancora Angelo & Donatella Grasso, maestri residenti e anime del festival.

Ad accompagnare le serate, la musica dal vivo dell’Hyperion Ensemble e le selezioni di alcuni tra i più celebri DJ del settore: direttamente da Buenos Aires e dalla radio nazionale 2×4 arriva Marcelo Rojas, insieme all’amatissimo Gabriel Sodini, con loro lasquadra di DJ resident catanesi, capitanata da MicMac e Pietro, pronti a far vibrare le notti siciliane.

Un programma tra tradizione, spettacolo e flash mob

Il festival si apre mercoledì 12 agosto con la Milonga de Inauguración (ore 21:30 – 03:00) all’Anfiteatro Le Ciminiere, con la conduzione di Marcelo Rojas e il concerto live dell’Hyperion Ensemble. A mezzanotte, la presentazione ufficiale del cast dei maestri, per un primo, emozionante assaggio dello spettacolo che animerà i giorni a venire.

Da giovedì 13 a domenica 16 agosto, il festival esce dagli spazi teatrali e invade le piazze più belle di Catania con i suggestivi TangoFest Flash Mob, appuntamenti quotidiani (dalle 12:00 alle 12:30) che trasformeranno i luoghi simbolo della città in improvvise piste da ballo: nell’ordine si ballerà in Piazza Duomo, Piazza Teatro Massimo, il sagrato della Chiesa di San Nicolò l’Arena e Piazza Mazzini. Un modo originale e coinvolgente per far conoscere il tango ai catanesi e ai turisti, e per valorizzare il patrimonio barocco della città.

Ogni pomeriggio, spazio alle milonghe pomeridiane (dalle 17:30 alle 20:00) con una carrellata di DJ d’eccezione: aprono Massimo Adorno e Matteo Alecci il 13 agosto, seguono Massimo Sicali e Maurizio Gamber il 14 agosto, MicMac e Pietro il 15 agosto e Nicoletta Vitale chiude in bellezza il 16 agosto.

Le notti del festival sono il cuore pulsante dell’evento: il 13 agostoserata con Marcelo Rojas e lo show dei campioni di tango scenario 2022, Ricardo Astrada e Constanza Vieyto; il 14 agostosi balla sulle selezioni di Gabriel Sodini e tornano ad esibirsi al Catania Tango Festival gli amatissimi Neri Piliu e Yanina Quiñones; il 15 agosto ancora Gabriel Sodini e l’esibizione spettacolare di Joe Corbata e Lucila Cionci. Il 16 agosto la Milonga de Despedida chiude l’edizione con i saluti dei maestri e le selezioni musicali di MicMac & Pietro per un arrivederci carico di emozione al CTF 2027.

Una storia lunga 25 anni, guidata da passione e visione

A dirigere l’evento, con la consueta maestria, sono Angelo Grasso e Donatella Grasso, maestri e fondatori dell’Academia Proyecto-Tango Catania, che da un quarto di secolo portano avanti con dedizione la cultura del tango argentino in Sicilia e nel mondo. La loro accademia è ormai considerata tra le migliori scuole di tango al mondo, e Angelo Grasso – che organizza ininterrottamente il festival dal 2001 – è stato insignito del titolo di miglior organizzatore di eventi di tango argentino al mondo nell’ambito dei prestigiosi Premios Tango di Buenos Aires. Il Catania Tango Festival è molto più di un evento di danza: è uno stile di vita, un impegno, una comunità. Un’esperienza che ogni estate si rinnova, accogliendo con lo stesso affetto chi torna ogni anno e chi si affaccia per la prima volta sul magico mondo del tango.

L’appuntamento è dal 12 al 16 agosto 2026. Catania vi aspetta, con le sue piazze barocche, il mare, il sole e il ritmo inconfondibile del tango argentino. Preparate le scarpe, scaldate il cuore: sta per iniziare la danza più bella dell’estate.

Workshop e stage si terranno presso l’Hotel Plaza Catania e le milonghe nei suggestivi spazi de l’Anfiteatro Le Ciminiere.

Per il programma completo e le modalità di partecipazione, restate sintonizzati sui canali ufficiali del Catania Tango Festival.

Patrocinio del Comune di Catania e della Città Metropolitana.