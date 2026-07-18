On. Schillaci (M5S): ancora roghi in Sicilia, ma il governo Schifani non ha fatto gli investimenti promessi su termocamere e intelligenza artificiale per prevenirli

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PALERMO – “Oltre 4 mila ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo nei recenti incendi. La stagione estiva e le alte temperature, e talvolta la mano criminale, mettono in serio pericolo i boschi siciliani. Vanno ringraziati gli operatori della Protezione civile, i vigili del fuoco e le squadre antincendio dei forestali per lo straordinario lavoro svolto per spegnere i roghi. Ma è al governo Schifani che vanno poste delle domande su tante inefficienze. Che fine hanno fatto gli investimenti promessi dal governo regionale sull’intelligenza artificiale per scongiurare gli incendi di vasta portata, e sull’installazione di termocamere in tutto il territorio regionale, comprese le isole minori? Sappiamo con certezza che, su questi temi, anche un disegno di legge proposto dal Movimento Cinquestelle è stato snobbato dal governo Schifani. E la Sicilia, ancora una volta, si trova nella morsa degli incendi senza strumenti all’avanguardia per evitarli”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.