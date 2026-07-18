Ospedale San Marco, martedì 21 l’inaugurazione del nuovo sistema di accesso con nuovi varchi e viabilità

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Martedì 21 luglio prossimo, alle ore 17, sarà inaugurato il nuovo sistema di accesso all’ospedale San Marco di Librino, con l’apertura dei nuovi varchi d’ingresso e uscita e la rinnovata viabilità interna del presidio ospedaliero.

La cerimonia inaugurale si svolgerà nel nuovo ingresso di viale Carlo Azeglio Ciampi, alla presenza del sindaco di Catania, Enrico Trantino, del Rettore dell’Università, Enrico Foti, del direttore generale Giorgio Giulio Santonocito, delle autorità civili e militari e dei rappresentanti del territorio.

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L’intervento, voluto dal direttore generale Santonocito, risponde all’esigenza di adeguare la viabilità interna a un presidio che, negli anni, ha registrato un costante incremento dei volumi di attività e dell’affluenza di utenti provenienti da tutta l’area metropolitana.

I nuovi varchi e la riorganizzazione della viabilità consentiranno di ridurre in maniera significativa le code agli ingressi e alle uscite dell’ospedale, snellire il traffico nelle ore di maggiore affluenza, migliorare i percorsi di accesso per utenti, visitatori, operatori sanitari e soprattutto per i mezzi di soccorso, a beneficio della sicurezza di cittadini e personale.