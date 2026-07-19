Enna il giornalista Salvatore Di Salvo riceve il Melvin Jones Fellow alto riconoscimento del Lions International

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ENNA – Il giornalista Salvatore Di Salvo, già segretario nazionale dell’Ucsi , collaboratore del Giornale di Sicilia e di “Maria Con Te”, redattore del settimanale “Cammino”, direttore di “Radio Una Voce Vicina inBlu”, caporedattore della rivista “Lions Sicilia” e responsabile dell’ufficio stampa del distretto Lions g108Yb ha ricevuto sabato mattina, il premio Melvin Jones Fellow (MJF), la massima onorificenza istituita dal Lions Clubs International. La cerimonia di consegna è avvenuta al termine della Convention di apertura dell’anno sociale del Governatore Giuseppe Walter Buscema che si è svolta nell’auditorium “Ing. Scelfo” dell’Università Kore di Enna. A consegnare la più alta onorificenza lionistica è stato il past governatore Diego Taviano alla presenza del Governatore Giuseppe Walter Buscema, del presidente del club Lions di Lentini Melissa Abbandonato, del segretario del club Angelo Lopresti, di Vincenzo Cappello, già presidente del club di Lentini, del direttore della Rivista “Lions Sicilia” Mimma Mirella Furneri e a Ciro Cardinale. Il giornalista Di Salvo, da oltre dieci anni, cura l’ufficio stampa del Lions club di Lentini ed è componente del gruppo di lavoro ComicAzione del distretto Lions 108Yb Sicilia. Nel corso della sua attività di giornalistica ha contributo a sviluppare il service “Rispetto ed etica per costruire fraternità”, tema di studio distrettuale che il team coordinato dall’avvocato Antonella Bona, delegata del Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia Diego Taviano, attuato nel corso dell’anno sociale 2025/2026. Il giornalista ha intervistato otto personalità siciliane nelle diverse aree proposte dal Lions international: Polis, Diritto, Salute, Urbanistica e Progettazione, Giustizia, Economica e del Lavoro e Mare. Dalle interviste svolte ne è nata una pubblicazione dal titolo “Le parole per la fraternità. Rispetto ed etica per costruire fraternità”, edita da “Keraykes” di Silvio Aparo, con la prefazione del segretario generale della Fondazione “Fratelli Tutti” Francesco Occhetta, la presentazione del Governatore dell’anno 2025/2026 Diego Taviano e la postfazione di Giuseppe Walter Buscema. Il libro è stato arricchito con l’introduzione della segretaria distrettuale Antonella Bona, già delegata del service e con l’intervento del direttore della Rivista “Lions Sicilia” Mimma Mirella Furneri. Il Melvin Jones Fellow consegnato al giornalista Di Salvo premia l’impegno in questi dieci anni di lavoro a favore della struttura di comunicazione del Distretto Lions 108Yb Sicilia. Il Melvin Jones è la più alta onorificenza lionistica, che viene attribuita uomini e donne che si siano particolarmente distinti nelle loro attività per impegno, professionalità, spirito di servizio e attenzione verso la comunità. Nella stessa giornata l’onorificenza lionistica e stata assegnata anche al socio Ciro Cardinale, componente del service “ComunicAzione” del distretto Lions 108Yb Sicilia. “Ricevere il riconoscimento Melvin Jones Fellow da parte del distretto Lions 108Yb Sicilia è per me un grande onore – ha detto il giornalista Salvatore Di Salvo-. Un riconoscimento che accolgo con gratitudine, orgoglio e umiltà. Gratitudine per la fiducia accordata. Orgoglio per i valori che questa Istituzione e questo riconoscimento rappresentano. Umiltà nel considerarlo come responsabilità e dovere a continuare a servire e a migliorare, perché la strada è ancora lunga. Dedico questo riconoscimento ai miei genitori, che non ci sono più, a mia moglie, a mia figlia Giulia, ai miei fratelli e all’Aci, Ucsi, Anc e associazioni vicine. Un grazie al Lions International club di Lentini a tutte le persone con cui ho avuto il privilegio di condividere il mio percorso fin d’ora e a tutti coloro (tanti) che, supportandomi ogni giorno, questo percorso lo rendono possibile”.