Pfizer Catania, Laura Paxia al sit-in dei lavoratori: “La Regione arrivi al tavolo del 22 luglio con una posizione forte. Non si parli solo di esuberi, ma di sviluppo industriale”

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“Non siamo qui per fare una passerella, ma per stare concretamente al fianco dei lavoratori e portare la loro voce nelle istituzioni”. Con queste parole Laura Paxia, già deputata della Camera dei Deputati e oggi componente della comunità politica Controcorrente, è intervenuta nella mattina di ieri al sit-in dei lavoratori Pfizer di Catania, portando la solidarietà dell’on. Ismaele La Vardera e di tutto il movimento.

La presenza di Paxia al presidio rappresenta la prosecuzione dell’iniziativa politica avviata nei giorni scorsi da Controcorrente. Dopo l’incontro con le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori, infatti, è stata predisposta un’interrogazione urgente all’Assemblea Regionale Siciliana, presentata dall’on. Ismaele La Vardera, per chiedere alla Regione di intervenire con decisione sulla vertenza e fare piena luce sulle reali intenzioni dell’azienda.

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“La scorsa settimana ho incontrato personalmente i rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati. Da quel confronto è nata l’interrogazione urgente presentata dall’on. La Vardera, con l’obiettivo di portare nelle istituzioni le preoccupazioni di centinaia di famiglie che oggi vivono una situazione di grande incertezza”, ha sottolineato

l’ex parlamentare che ha poi richiamato l’importanza del tavolo convocato per il 22 luglio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“Ci auguriamo innanzitutto che da qui al 22 luglio l’azienda non assuma decisioni irreversibili. Sarebbe fondamentale arrivare a quel confronto con tutti gli elementi ancora sul tavolo. La Regione Siciliana deve presentarsi con una posizione forte, autorevole e unitaria, capace di difendere non solo i lavoratori ma anche un settore strategico come quello farmaceutico. È necessario comprendere quali siano le reali intenzioni di Pfizer e quali prospettive industriali intenda garantire al sito di Catania”.

Paxia ha inoltre ricordato che il proprio impegno sulla vicenda Pfizer non nasce oggi: “Per me questa non è una battaglia che inizia oggi. Già da deputata della Camera mi occupai della vertenza Pfizer con un’iniziativa parlamentare nel 2022. Oggi torno accanto ai lavoratori con la stessa determinazione, perché cambiano gli incarichi, ma non l’impegno verso il territorio e verso chi lavora. Conosco bene le preoccupazioni dei dipendenti e sono consapevole del valore che questo stabilimento rappresenta per l’intero distretto industriale siciliano”.

Nel corso dell’intervento l’esponente di Controcorrente ha poi ribadito il ruolo della politica accanto alle organizzazioni sindacali: “Non vogliamo sostituirci ai sindacati, che stanno svolgendo un lavoro serio e fondamentale. Il nostro compito è un altro: utilizzare tutti gli strumenti della politica e delle istituzioni per dare ancora più forza alle rivendicazioni dei lavoratori e fare in modo che la loro voce venga ascoltata”.

Infine, un appello affinché il confronto con il Governo non si limiti alla gestione dell’emergenza: “In quella sede non si deve parlare soltanto di esuberi o di ammortizzatori sociali. Bisogna discutere soprattutto di sviluppo industriale, investimenti e futuro del sito produttivo di Catania. Difendere Pfizer significa difendere competenze, occupazione qualificata e un presidio industriale strategico per tutta la Sicilia. Noi continueremo a essere al fianco dei lavoratori e faremo tutto ciò che sarà nelle nostre possibilità affinché questa vertenza trovi una soluzione positiva”, ha concluso Paxia.