Beni culturali, ad Acireale si inaugura CASTELLUM: un museo digitale per raccontare il Castello Normanno

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Il monumentale Castello Normanno di Aci Castello apre una nuova stagione di innovazione, trasformandosi in uno spazio sempre più digitale, immersivo e interattivo. Giovedì 23 luglio, alle 11, sarà inaugurato CASTELLUM, il nuovo museo digitale e interattivo realizzato dalla Fondazione SAMOTHRACE.

CASTELLUM è un Living LAB dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le tecnologie digitali e rappresenta il punto di arrivo di un percorso di ricerca che ha trasformato uno dei luoghi simbolo della storia del territorio in un laboratorio permanente di sperimentazione e innovazione.

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Il museo già esistente si arricchisce così di nuove infrastrutture che entreranno stabilmente a far parte del percorso di visita: un totem digitale, un tavolo interattivo multitouch, una teca olografica e sei visori per esperienze in realtà virtuale e aumentata. Strumenti che permetteranno ai visitatori di esplorare il patrimonio storico e archeologico attraverso modalità di fruizione innovative, coinvolgenti e altamente immersive.

Le nuove installazioni sono affiancate da un ricco patrimonio di contenuti multimediali. Il pubblico potrà mettersi alla prova con un serious game dedicato alla scoperta del Castello Normanno, vivere un’esperienza immersiva all’interno di un’opera del pittore Jean Calogero, esplorare il complesso monumentale grazie a un tour virtuale e accedere a contenuti digitali progettati per raccontare la storia del sito e delle sue collezioni museali con linguaggi contemporanei.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’accessibilità, uno dei principi fondanti del progetto. Il nuovo percorso comprende infatti stampe 3D di alcuni dei reperti esposti, video in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e International Sign (IS), pannelli digitali descrittivi e strumenti pensati per ampliare le possibilità di fruizione da parte di pubblici diversi. Un approccio che interpreta l’innovazione tecnologica come uno strumento per rendere il patrimonio culturale sempre più accessibile, inclusivo e partecipato.

L’iniziativa rappresenta la restituzione al territorio dei risultati raggiunti nell’ambito del Pillar Cultural Heritage dell’Ecosistema dell’Innovazione SAMOTHRACE, coordinato dalle professoresse Delia Chillura Martino dell’Università di Palermo e Anna Gueli dell’Università di Catania. Il progetto, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha riunito università, enti di ricerca e imprese in una rete di collaborazione finalizzata allo sviluppo di tecnologie innovative capaci di generare nuova conoscenza e creare valore per il territorio in molteplici settori, tra cui quello della tutela, della valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale.

In questo contesto, il Castello Normanno è stato scelto come uno dei Living Lab del progetto, trasformandosi negli ultimi quattro anni in un laboratorio a cielo aperto dove sperimentare tecnologie, dispositivi e metodologie avanzate per la diagnostica, la documentazione, la conservazione, la valorizzazione e una fruizione sempre più inclusiva dei beni culturali.

La presentazione alla cittadinanza e agli organi di informazione prenderà il via alle ore 11 con i saluti istituzionali del sindaco Carmelo Scandurra, del rettore Enrico Foti, del soprintendente ai Beni culturali e ambientali di Catania Maurizio Auteri e del presidente della Fondazione SAMOTHRACE Salvo Baglio. Seguiranno l’introduzione delle professoresse Anna Gueli ed Eleonora Pappalardo, responsabili del Museo Digitale e Interattivo CASTELLUM, e la presentazione delle attività sviluppate nell’ambito del progetto dai partner coinvolti: l’Università di Catania, con Filippo Stanco, Meridionale Impianti, rappresentata da Antonio Astuti, e Xenia Progetti, con Stefano Alì. La mattinata si concluderà con il taglio del nastro e una visita guidata all’interno della struttura.