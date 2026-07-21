BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo: a Palermo un confronto sul futuro del vino siciliano e il ruolo del credito cooperativo

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“Coltivare l’autenticità: il credito cooperativo a sostegno dello sviluppo vitivinicolo territoriale”. È questo il titolo dell’incontro promosso dalla BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo, in programma giovedì (23 luglio), alle ore 18, al Country Time Club di Palermo. L’iniziativa, che rientra nel programma di manifestazione collaterali al torneo Ladies Open di Tennis, riunirà rappresentanti del mondo bancario, produttivo e associativo per approfondire le prospettive di sviluppo della filiera vitivinicola siciliana e il contributo che il credito cooperativo può offrire a uno dei comparti più rappresentativi dell’economia regionale.

Ad aprire i lavori saranno Salvatore Saporito, presidente della BCC Toniolo e San Michele di San Cataldo, con un intervento dedicato alla storia, alla crescita e agli elementi distintivi della banca, e il direttore generale Nicola Culicchia.

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Seguirà una tavola di testimonianze che vedrà la partecipazione di Santi Planeta (Cantine Planeta), Costanza Chirivino, presidente del Consorzio Doc Monreale, Flora Mondello, presidente dell’associazione Le Donne del Vino Sicilia, Enrica Spadafora, consigliera di Assovini Sicilia, e Mario Di Lorenzo, delegato dell’A.R.C.A. – Associazione Regionale Catarratto Autentico. I loro interventi offriranno un confronto sulle opportunità e sulle sfide che attendono il settore, con particolare attenzione alla valorizzazione delle produzioni di qualità e dei territori.

A concludere l’incontro saranno Carlo Napoleoni, responsabile della Divisione Impresa di ICCREA Banca, e Marco Mancinelli, responsabile dell’Unità Operativa Crediti Agrari di ICCREA Banca, che illustreranno gli strumenti finanziari e le soluzioni messe a disposizione dal Gruppo Bancario BCC ICCREA per sostenere gli investimenti e la competitività delle imprese vitivinicole.